Богданов о поддержке бизнеса в Узбекистане: главное — рассчитать ресурсы

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов о том, что в республике предложены достойные меры, но вопрос в том - хватит ли резервов.

Радио Богданов о поддержке бизнеса в Узбекистане: главное — рассчитать ресурсы

В условиях эпидемии коронавируса многие предприятия, а также малый и средний бизнес, простые граждане оказались в сложной ситуации. Для предотвращения кризиса президент страны распорядился грамотно оказывать финансовую помощь уязвимым категориям, а также поддержать предпринимателей.

По мнению российского эксперта, представленный главой государства перечень мер выглядит весьма внушительно и может существенно облегчить жизнь многим людям.

"В этих условиях надо быть очень аккуратным при предоставлении различных преференций, налоговых и кредитных каникул. Из того, что я видел, - это, конечно, ощутимые меры. Главная задача правительства - грамотно рассчитать резервы страны", — отметил Богданов.

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