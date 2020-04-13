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Ведущий аналитик QBF Олег Богданов
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Богданов о поддержке бизнеса в Узбекистане: главное — рассчитать ресурсы

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200413/13911286/Bogdanov-o-podderzhke-biznesa-v-Uzbekistane-glavnoe--rasschitat-resursy.html

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов о том, что в республике предложены достойные меры, но вопрос в том - хватит ли резервов.

Радио
Богданов о поддержке бизнеса в Узбекистане: главное — рассчитать ресурсы

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Пресс-служба президента Узбекистана
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В условиях эпидемии коронавируса многие предприятия, а также малый и средний бизнес, простые граждане оказались в сложной ситуации. Для предотвращения кризиса президент страны распорядился грамотно оказывать финансовую помощь уязвимым категориям, а также поддержать предпринимателей.

По мнению российского эксперта, представленный главой государства перечень мер выглядит весьма внушительно и может существенно облегчить жизнь многим людям.

"В этих условиях надо быть очень аккуратным при предоставлении различных преференций, налоговых и кредитных каникул. Из того, что я видел, - это, конечно, ощутимые меры. Главная задача правительства - грамотно рассчитать резервы страны", — отметил Богданов.

Подробнее слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Кредит, малый бизнес, банки, Узбекистан



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