Эксперт об онлайн-туризме: Узбекистан должен стать примером для других стран

Основатель путеводителя TopTripTip по всем регионам РФ и всем странам СНГ Андрей Сулейков прокомментировал идею виртуальных путешествий, которые в скором времени можно будет совершить по территории республики.

Радио Сулейков об онлайн-туризме: Узбекистан должен стать примером для других стран

В Узбекистане планируют развивать онлайн-туризм.

В частности, сейчас Государственный комитет по развитию туризма и Национальный PR-центр работают над запуском сайта online-tourism.uz, который позволит совершать виртуальные туристические поездки по республике.

Это будет первая в своем роде платформа, предлагающая совершить виртуальное путешествие по Узбекистану. Запуск нового сайта ожидается в ближайшие дни.

Член РГО, основатель путеводителя TopTripTip по всем регионам РФ и всем странам СНГ, руководитель Appreal Group, автор серии литературных путеводителеЙ "Это моя земля" Андрей Сулейков считает, что

"Сегодня никакого иного эффективного метода продвижения страны (из эффективных) мне в голову не приходит. Поэтому, да, безусловно, ту практику, которую показал своим примером Узбекистан, следует последовать другим странам", — отметил эксперт в диалоге со Sputnik Узбекистан.

По его словам, эту практику можно применять и в Таджикистане, несмотря на высокую стоимость интернета и покрытие им слишком малых территорий республики.

Сулейков отметил, что пока еще рано говорить об успехе онлайн-туризма с точки зрения бизнеса, поскольку он во всех странах находится лишь на начальных этапах развития. Однако интерес к подобному виду путешествий у многих уже есть, добавил эксперт.

На онлайн-площадке свои услуги смогут продвигать гиды, туристические информационные центры, администрации регионов, которые заинтересованы в популяризации своих территорий, музеи и краеведы, которые с удовольствием познакомят всех желающих с красотами того или иного региона, добавил Сулейков.