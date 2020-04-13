Важна каждая мелочь, иногда и песню споешь: Севара о работе в кол-центре

Единый координационный центр волонтерской помощи открылся в Ташкенте 11 дней назад в здании "Узэкспоцентра". Аналогичные комплексы открыты и в регионах Узбекистана. Сюда поступает вся информация и лицах, нуждающихся в продуктах или лекарствах, сюда спонсоры и благотворители привозят продукцию, а волонтеры развозят посылки по адресам.
Известная артистка представляется всем звонящим по горячей линии, и это оказывает определенный эффект на тех, кто находится на другом конце провода.
"Есть в этом такой двойной эффект – мне важно говорить с людьми, а им слышать мой голос. Иногда требуется психологическая поддержка, знакомый голос сразу позволяет человеку расслабиться и быстро сообщить нужную информацию. В общении важна любая деталь, любой момент, каждая мелочь. Иногда и песню споешь – кусочек, конечно, секунд 5-7. Звонки должны завершаться очень быстро – слишком много обращений", — признается Севара.
"Очень устаем. Работы много, все постоянно напряжены", — говорит она.
К сложившейся ситуации артистка относится философски, предлагая каждому человеку воспринимать эпидемию, как испытание, посланное Всевышним, как домашнее задание, которое нужно прилежно сделать, чтобы побороть беду и самому стать лучше.
"Надо просто заняться самим собой, начать с себя. Если это испытание нам послано, каждой с этой задачкой справляется сам, и никаких подсказок не будет. Я, к примеру, решила, что должна находиться тут и работать вместе со всеми", — заключила она.
Подробный комментарий Севары Назархан слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.