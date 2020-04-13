Важна каждая мелочь, иногда и песню споешь: Севара о работе в кол-центре

Певица Севара Назархан уже несколько дней работает в Едином координационном центре помощи социально незащищенным категориям граждан. О своих впечатлениях и особенности общения с людьми она рассказала в интервью Sputnik.

Единый координационный центр волонтерской помощи открылся в Ташкенте 11 дней назад в здании "Узэкспоцентра". Аналогичные комплексы открыты и в регионах Узбекистана. Сюда поступает вся информация и лицах, нуждающихся в продуктах или лекарствах, сюда спонсоры и благотворители привозят продукцию, а волонтеры развозят посылки по адресам.

Радио Важна каждая мелочь, иногда и песню споешь: Севара о работе в кол-центре

По признанию певицы, она переживала, что ее не возьмут в Центр, так как число мест ограничено, а требования к кандидатам высокие.

"Многие думают, что сюда может попасть любой человек. Это не так. Большинство операторов-волонтеров медики, и с людьми они разговаривают именно как врачи. Важна и психологическая помощь. Я решила для себя, что хочу помочь. Приходится работать в темпе – звонков очень много, ты должен ничего не упустить, узнать всю информацию, быстро суметь ответить и на русском, и на узбекском языке. Но теперь я вошла в ритм", — признается Севара.

Известная артистка представляется всем звонящим по горячей линии, и это оказывает определенный эффект на тех, кто находится на другом конце провода.

"Есть в этом такой двойной эффект – мне важно говорить с людьми, а им слышать мой голос. Иногда требуется психологическая поддержка, знакомый голос сразу позволяет человеку расслабиться и быстро сообщить нужную информацию. В общении важна любая деталь, любой момент, каждая мелочь. Иногда и песню споешь – кусочек, конечно, секунд 5-7. Звонки должны завершаться очень быстро – слишком много обращений", — признается Севара.

Бывает, продолжает певица, что люди недопонимают, порой звонки скидываются. Нужно быть готовым к любой ситуации, не растеряться и быстро дать ответ на заданный вопрос.

"Очень устаем. Работы много, все постоянно напряжены", — говорит она.

К сложившейся ситуации артистка относится философски, предлагая каждому человеку воспринимать эпидемию, как испытание, посланное Всевышним, как домашнее задание, которое нужно прилежно сделать, чтобы побороть беду и самому стать лучше.

"Надо просто заняться самим собой, начать с себя. Если это испытание нам послано, каждой с этой задачкой справляется сам, и никаких подсказок не будет. Я, к примеру, решила, что должна находиться тут и работать вместе со всеми", — заключила она.

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