До нас за день пытаются дозвониться 180 тысяч человек — волонтер кол-центра

"В основном это медики, так как людям нужна информация по лекарствам и консультация. Есть отдельная линия с психологами. Но мы и сами немного психологи - мы проходим специальную подготовку. Каждый день до нас стараются дозвониться до 180 тысяч человек - но за день успеваем принять только 4 тысячи звонков", — пояснила волонтер.
По ее словам, обработка заявок идет в три этапа - сначала получается сообщение, потом его рассматривают и принимают решение, а последний этап — уже доставка груза.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Волонтеры-медики призывают всех добровольцев помогать дистанционно, информируя граждан о необходимости режима самоизоляции.
Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.