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Сафарова Камола
Sputnik / Рамиз Бахтияров

До нас за день пытаются дозвониться 180 тысяч человек — волонтер кол-центра

Радио
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (341)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200414/13918577/Do-nas-za-den-pytayutsya-dozvonitsya-180-tysyach-chelovek--volonter-kol-tsentra.html

Медик-волонтер Единого координационного центра Камола Сафарова рассказала, как устроена работа операторов и почему добровольцам лучше помогать из дома.

Радио
До нас ежедневно пытаются дозвониться 180 тысяч людей - волонтер кол-центра
Специальный оперштаб по помощи одиноких и малообеспеченных граждан начал работу в "Узэкспоцентре" в начале апреля. На горячей линии 1197 ежедневно работают 32 оператора.

"В основном это медики, так как людям нужна информация по лекарствам и консультация. Есть отдельная линия с психологами. Но мы и сами немного психологи - мы проходим специальную подготовку. Каждый день до нас стараются дозвониться до 180 тысяч человек - но за день успеваем принять только 4 тысячи звонков", — пояснила волонтер.

Заслуженная артистка Узбекистана, певица Севара Назархан
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Важна каждая мелочь, иногда и песню споешь: Севара о работе в кол-центре
По ее словам, обработка заявок идет в три этапа - сначала получается сообщение, потом его рассматривают и принимают решение, а последний этап — уже доставка груза.

Волонтеры-медики призывают всех добровольцев помогать дистанционно, информируя граждан о необходимости режима самоизоляции.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (341)
Теги:
помощь, волонтер, Карантин, коронавирус, Ташкент, Узбекистан



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