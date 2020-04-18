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"Ты разводишь панику, отписываюсь!" Осознанное инфопотребление

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Тема:
Подкасты РИА (310)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200418/13952411/Ty-razvodish-paniku-otpisyvayus-Osoznannoe-infopotreblenie.html

В современном мире, а особенно во время эпидемии информация устаревает все быстрее. Порой важная новость теряет актуальность уже через несколько часов.

Чтобы "ничего не пропустить", кто-то постоянно проверяет ленту, другие подписываются на очередную рассылку, а третьи репостят каждую новость в "соседние" чаты. А нужно ли это все?!

Радио
"Ты разводишь панику, отписываюсь!" Осознанное инфопотребление

Да, в новой реальности пандемии новостей стало в разы больше. И чаще всего они — довольно одинаковые. Цифры, новые заболевшие/выздоровевшие, новые очаги заражения и очередные меры по борьбе с вирусом. Ощущение, что других событий практически нет.

Но на фоне всего этого — возросла ли наша потребность в подобных новостях? Как не потерять контроль над своим привычным инфопотреблением и не поддаться массовой панике? Зачем читать одну и ту же новость в пяти разных источниках? Почему хочется пересылать новую информацию друзьям и родным, и смешливо критиковать их за репосты уже устаревших данных? И главное — можно ли полностью изолироваться от новостей?

Как, наконец, начать потреблять информацию более осознанно, разбираются Лина, Ваня и Ксюша.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (310)
Теги:
подкаст, пандемия, коронавирус, Интернет, соцсети, паника



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