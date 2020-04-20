Ивашов: военно-патриотическое образование - это стержень на всю жизнь

В новом учебном году в республике будут набирать учеников в военно-патриотические классы. Претенденты - школьники, закончившие 6-й класс, будут сдавать экзамены по физподготовке и общим предметам. Обучение рассчитано на 5 лет.
"У нас были издавна и суворовские училища, и кадетские корпуса. Военно-патриотическое образование дает прочный стержень выпускникам, что помогает им в дальнейшей жизни. Да и уровень знаний там вполне высокий - при выпуске из школы курсанты и кадеты знают минимум по два языка, да еще и физподготовка там особая", — подчеркнул Ивашов.
"Такие люди никогда не предадут и не продадут. А чувство коллективизма в подобных учебных заведениях позволяет воспитать истинных патриотов своей страны", — заключил эксперт.
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