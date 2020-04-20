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Леонид Ивашов
© CC BY-SA 3.0 / Réseau Voltaire / Леонид Ивашов, 2005 г.

Ивашов: военно-патриотическое образование - это стержень на всю жизнь

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200420/13962143/Ivashov-voenno-patrioticheskoe-obrazovanie---eto-sterzhen-na-vsyu-zhizn.html

Российский военный деятель, историк Леонид Ивашов приветствует инициативу Узбекистана создать военно-патриотические классы. По его словам, многовековая история кадетских корпусов и суворовских училищ доказала эффективность таких учебных заведений.

В новом учебном году в республике будут набирать учеников в военно-патриотические классы. Претенденты - школьники, закончившие 6-й класс, будут сдавать экзамены по физподготовке и общим предметам. Обучение рассчитано на 5 лет.

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Ивашов: военно-патриотическое образование - это стержень на всю жизнь
По мнению российского военного эксперта, такая форма обучения показала свою эффективность в России, причем уровень общего образования там не уступает, а порой превосходит общешкольный.

"У нас были издавна и суворовские училища, и кадетские корпуса. Военно-патриотическое образование дает прочный стержень выпускникам, что помогает им в дальнейшей жизни. Да и уровень знаний там вполне высокий - при выпуске из школы курсанты и кадеты знают минимум по два языка, да еще и физподготовка там особая", — подчеркнул Ивашов.

Военнослужащий команды Узбекистана
© Sputnik / Ростислав Нетисов
Установлен порядок приема в классы по военно-патриотическому направлению
Он добавил, что Узбекистану стоит развивать подобную практику, учиться на чужих ошибках и перенимать наиболее удачный опыт.

"Такие люди никогда не предадут и не продадут. А чувство коллективизма в подобных учебных заведениях позволяет воспитать истинных патриотов своей страны", — заключил эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
дошкольное образование, военное сотрудничество, Узбекистан



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