Ивашов: военно-патриотическое образование - это стержень на всю жизнь

Российский военный деятель, историк Леонид Ивашов приветствует инициативу Узбекистана создать военно-патриотические классы. По его словам, многовековая история кадетских корпусов и суворовских училищ доказала эффективность таких учебных заведений.

В новом учебном году в республике будут набирать учеников в военно-патриотические классы. Претенденты - школьники, закончившие 6-й класс, будут сдавать экзамены по физподготовке и общим предметам. Обучение рассчитано на 5 лет.

Радио Ивашов: военно-патриотическое образование - это стержень на всю жизнь

"У нас были издавна и суворовские училища, и кадетские корпуса. Военно-патриотическое образование дает прочный стержень выпускникам, что помогает им в дальнейшей жизни. Да и уровень знаний там вполне высокий - при выпуске из школы курсанты и кадеты знают минимум по два языка, да еще и физподготовка там особая", — подчеркнул Ивашов.

По мнению российского военного эксперта, такая форма обучения показала свою эффективность в России, причем уровень общего образования там не уступает, а порой превосходит общешкольный.

Он добавил, что Узбекистану стоит развивать подобную практику, учиться на чужих ошибках и перенимать наиболее удачный опыт.

"Такие люди никогда не предадут и не продадут. А чувство коллективизма в подобных учебных заведениях позволяет воспитать истинных патриотов своей страны", — заключил эксперт.

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