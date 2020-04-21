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Валерий Каменский - чемпион мира по хоккею, обладатель кубка Стэнли
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Валерий Каменский: "Хумо" — пример успешного спортивного проекта

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Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (29)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200421/13969232/Valeriy-Kamenskiy-Khumo--primer-uspeshnogo-sportivnogo-proekta.html

Легендарный хоккеист, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский не исключает, что после завершения эпидемии коронавируса ташкентский хоккейный клуб еще вернется.

Из-за всемирной пандемии практически все крупные спортивные мероприятия и чемпионаты были отменены или завершены досрочно. Такая же учесть постигла Высшую хоккейную лигу, в которой в этом году дебютировал ташкентский клуб "Хумо". Команда уже заявила, что вероятнее всего, пропустит следующий сезон в ВХЛ. Пока будущее "крылатых" под вопросом.

Радио
Валерий Каменский: "Хумо" оказался прекрасным проектом, думаю, они вернутся
По мнению легендарного хоккеиста Валерия Каменского, у этого проекта хорошие перспективы и рано прощаться с полюбившейся командой.

"Они прекрасно себя проявили в первом сезоне - пробились в плей-офф, собирали по 8-10 тысяч зрителей на трибунах. Конечно, ситуация сейчас очень сложная, но вполне возможно, что после завершения карантина команда еще решит вернуться", — не исключил хоккеист.

Хоккеисты команды Хумо Ташкент
Пресс-служба ХК "Хумо"
Прерванный полет: хоккейный клуб "Хумо" пропустит следующий сезон
По его мнению, "Хумо" внес огромный вклад в развитие спорта в Узбекистане, в первую очередь хоккея. Посмотрев матчи на трибунах, многие мальчишки увлекутся этой игрой.

В ВХЛ выразили надежду на скорейшее возвращение ХК "Хумо" в лигу >>

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (29)
Теги:
Ташкент, Высшая хоккейная лига, Хоккейный клуб "Хумо", хоккей, Узбекистан



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