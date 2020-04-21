Валерий Каменский: "Хумо" — пример успешного спортивного проекта

Легендарный хоккеист, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский не исключает, что после завершения эпидемии коронавируса ташкентский хоккейный клуб еще вернется.

Из-за всемирной пандемии практически все крупные спортивные мероприятия и чемпионаты были отменены или завершены досрочно. Такая же учесть постигла Высшую хоккейную лигу, в которой в этом году дебютировал ташкентский клуб "Хумо". Команда уже заявила, что вероятнее всего, пропустит следующий сезон в ВХЛ. Пока будущее "крылатых" под вопросом.

Радио Валерий Каменский: "Хумо" оказался прекрасным проектом, думаю, они вернутся

"Они прекрасно себя проявили в первом сезоне - пробились в плей-офф, собирали по 8-10 тысяч зрителей на трибунах. Конечно, ситуация сейчас очень сложная, но вполне возможно, что после завершения карантина команда еще решит вернуться", — не исключил хоккеист.

По мнению легендарного хоккеиста Валерия Каменского, у этого проекта хорошие перспективы и рано прощаться с полюбившейся командой.

По его мнению, "Хумо" внес огромный вклад в развитие спорта в Узбекистане, в первую очередь хоккея. Посмотрев матчи на трибунах, многие мальчишки увлекутся этой игрой.

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