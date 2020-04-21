Валерий Каменский: "Хумо" — пример успешного спортивного проекта

Из-за всемирной пандемии практически все крупные спортивные мероприятия и чемпионаты были отменены или завершены досрочно. Такая же учесть постигла Высшую хоккейную лигу, в которой в этом году дебютировал ташкентский клуб "Хумо". Команда уже заявила, что вероятнее всего, пропустит следующий сезон в ВХЛ. Пока будущее "крылатых" под вопросом.
"Они прекрасно себя проявили в первом сезоне - пробились в плей-офф, собирали по 8-10 тысяч зрителей на трибунах. Конечно, ситуация сейчас очень сложная, но вполне возможно, что после завершения карантина команда еще решит вернуться", — не исключил хоккеист.
В ВХЛ выразили надежду на скорейшее возвращение ХК "Хумо" в лигу >>
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