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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
© Sputnik / Владимир Трефилов

Эксперт объяснил рекордный обвал цен на американскую нефть

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200421/13969942/Ekspert-obyasnil-rekordnyy-obval-tsen-na-amerikanskuyu-neft.html

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.

Радио
Эксперт объяснил рекордный обвал цен на американскую нефть

Цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на отметке минус 37,63 доллара за баррель. Котировки упали до отрицательных значений впервые в истории.

Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти
© Sputnik / Илья Питалев
Впервые в истории цены на нефть упали ниже нуля
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что, с одной стороны, это уникальная ситуация, поскольку WTI и Urals (российская марка экспортной нефтяной смеси. — Прим. ред.) никогда не торговались в отрицательных диапазонах. 

"С другой стороны, паника на бирже — это не цены реальных отгрузок, это именно биржевые инструменты", — сказал Юшков. 

По его словам, трейдерам намеренно нужно было сделать такую низкую цену, чтобы выручить деньги в рамках страховки. 

"Поэтому они массово применяли одинаковую тактику. Сейчас мы увидим отскок. Но в том, что цены пробивали нулевые отметки, тоже ничего хорошего нет, потому что теперь они будут торговаться довольно дешево, и это уже постепенно будет влиять на цены отгрузок", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, до лета ситуация не улучшится. 

"Думаю, существенного улучшения ситуации не будет до июня, когда пойдут первые цифры о выполнении соглашения ОПЕК+, и начнется постепенное восстановление спроса на нефть в Европе и Китае. Только когда пойдут эти новости, мы увидим какое-то укрепление цены в районе 30 долларов за баррель. Цену в 50-60 долларов за баррель мы увидим, в лучшем случае, в 2021 году", — считает Игорь Юшков.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Эпидемия, коронавирус, пандемия, Экономика, Нефть



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