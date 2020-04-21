Эксперт объяснил рекордный обвал цен на американскую нефть

Радио Эксперт объяснил рекордный обвал цен на американскую нефть

Цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на отметке минус 37,63 доллара за баррель. Котировки упали до отрицательных значений впервые в истории.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что, с одной стороны, это уникальная ситуация, поскольку WTI и Urals (российская марка экспортной нефтяной смеси. — Прим. ред.) никогда не торговались в отрицательных диапазонах.

"С другой стороны, паника на бирже — это не цены реальных отгрузок, это именно биржевые инструменты", — сказал Юшков.

По его словам, трейдерам намеренно нужно было сделать такую низкую цену, чтобы выручить деньги в рамках страховки.

"Поэтому они массово применяли одинаковую тактику. Сейчас мы увидим отскок. Но в том, что цены пробивали нулевые отметки, тоже ничего хорошего нет, потому что теперь они будут торговаться довольно дешево, и это уже постепенно будет влиять на цены отгрузок", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, до лета ситуация не улучшится.

"Думаю, существенного улучшения ситуации не будет до июня, когда пойдут первые цифры о выполнении соглашения ОПЕК+, и начнется постепенное восстановление спроса на нефть в Европе и Китае. Только когда пойдут эти новости, мы увидим какое-то укрепление цены в районе 30 долларов за баррель. Цену в 50-60 долларов за баррель мы увидим, в лучшем случае, в 2021 году", — считает Игорь Юшков.

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