Почему узбекский хлопок не пускают на мировой рынок — мнение

Международная организация производителей хлопка Cotton Campaign не торопится снимать бойкот узбекскому сырью, упрекая республику в применении принудительного труда на полях.
"Думаю, эти аргументы из серии "прицепиться хоть к чему-то". Я был в Узбекистане осенью прошлого года, на поля ездил - да нет там каких-то детских садов или колючей проволоки. На сезонных работах люди получают неплохие деньги, зарабатывают на этом. Подход совершенно нормальный, он много где применяется, в том числе в России. Например, много сезонных рабочих на сборе ягоды. Просто положение вещей выгодно подавать именно в таком негативном свете", — пояснил Холод.
"В этом отношении страна идет правильным путем, развивая собственную перерабатывающую промышленность, чтобы уже торговать готовой продукцией. Тут будет сложнее применить нерыночные барьеры, а казна получит дополнительный доход и укрепит позиции в мировой торговле", — уверен эксперт.
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