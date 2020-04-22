Авиаэксперт: пилоты — штучный товар, поэтому в карантин хороша любая работа

"Узбекские авиалинии" на период вынужденного простоя переоборудовали два пассажирских лайнера под перевозку грузов. Генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев уверен, что в таких условиях важна и полезна любая возможность работать.

Радио Авиаэксперт: пилоты — штучный товар, поэтому в карантин хороша любая работа

"Я говорил недавно с Бухарой, там вообще все сидят по домам — ничего не летает ни за границу, ни внутри страны. То, что переоборудовали лайнеры для грузовых перевозок, — это замечательно. Сейчас любая работа важна и нужна. Сама процедура трансформации простая и быстрая: за сутки можно подготовить салон. А эффект какой-никакой будет", — подчеркнул Горбачев.

Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" частично перестроила свою работу, используя дополнительно два пассажирских борта для перевозки грузов. Из-за эпидемии коронавируса в республике полностью прекращены пассажирские авиаперелеты.

Эксперт добавил, что в режиме самоизоляции главное для всех авиакомпаний мира, которые столкнулись с серьезным кризисом, — сохранить коллектив и удержаться на плаву.

"Пилоты — штучный товар, это специалисты высокого класса, на подготовку которых уходят годы. Конечно, им нужно платить зарплату, поддерживать их в форме. Так что любая работа при наличии заказов и возможностей — это благо", — заключил авиаэксперт.

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