"Узбекские авиалинии" на период вынужденного простоя переоборудовали два пассажирских лайнера под перевозку грузов. Генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев уверен, что в таких условиях важна и полезна любая возможность работать.
Авиаэксперт: пилоты — штучный товар, поэтому в карантин хороша любая работа
Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" частично перестроила свою работу, используя дополнительно два пассажирских борта для перевозки грузов. Из-за эпидемии коронавируса в республике полностью прекращены пассажирские авиаперелеты.
"Я говорил недавно с Бухарой, там вообще все сидят по домам — ничего не летает ни за границу, ни внутри страны. То, что переоборудовали лайнеры для грузовых перевозок, — это замечательно. Сейчас любая работа важна и нужна. Сама процедура трансформации простая и быстрая: за сутки можно подготовить салон. А эффект какой-никакой будет", — подчеркнул Горбачев.
Эксперт добавил, что в режиме самоизоляции главное для всех авиакомпаний мира, которые столкнулись с серьезным кризисом, — сохранить коллектив и удержаться на плаву.
"Пилоты — штучный товар, это специалисты высокого класса, на подготовку которых уходят годы. Конечно, им нужно платить зарплату, поддерживать их в форме. Так что любая работа при наличии заказов и возможностей — это благо", — заключил авиаэксперт.
Получен патент на современное изобретение ученых. Полевые испытания прибора успешно проведены в фермерских хозяйствах Куйичирчикского района Ташкентской области, в Папском и Уйчинском районах Наманганской области.