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Андрей Серенко
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Серенко: борьба с COVID-19 может объединить враждующие стороны в Афганистане

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200423/13982979/Serenko-borba-s-COVID-19-mozhet-obedinit-vrazhduyushchie-storony-v-Afganistane.html

Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко считает, что талибы способны договориться с афганским правительством и создать совместную чрезвычайную комиссию на базе Минздрава.

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Серенко: коронавирус покажет, являются ли талибы серьезной политической силой

Президент Афганистана Ашраф Гани несколько дней назад официально призвал движение "Талибан"* ввести режим прекращения огня на всей территории страны, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом правительственным и международным организациям, которые сегодня пытаются взять эпидемию под контроль.

Талибы до сих пор не отреагировали на это абсолютно здравое предложение Гани, отметил политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

"От того, как талибы поведут себя в отношении этого предложения от афганского лидера, и можно будет судить о том, насколько ответственной политической силой они являются", — сказал Серенко Sputnik Таджикистан.

По его мнению, тема борьбы с коронавирусом может объединить противоборствующие стороны в Афганистане.

"Талибы вполне способны договориться с афганским правительством и создать совместную чрезвычайную комиссию по борьбе с коронавирусом на базе Минздрава Афганистана. В ходе этой работы может возникнуть желаемый многими формат взаимодействия между официальным Кабулом и талибами, который не удается создать на площадках дипломатических, политических, информационных и тем более военных", — сказал политолог.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

Число инфицированных в Афганистане превысило тысячу, скончались более 30 человек.

По неутешительному прогнозу Минздрава страны и ВОЗ, переболеть коронавирусом могут более 16 миллионов жителей Афганистана.

* "Талибан" — террористическая группировка, запрещенная в РФ и ряде других стран.

Теги:
Эпидемия, пандемия, Ашраф Гани Ахмадзай, коронавирус, Радикальное движение "Талибан", Талибан, талиб, Афганистан



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