Полушкина: дистанционное образование — это данность в системе будущего

Радио Полушкина: коронавирус внесет коррективы в систему образования

Дистанционное образование — это то, о чем грезилось и мечталось, но никто не думал, что оно станет основным, отметила замдиректора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Елена Полушкина.

"Мы пытается оценить данную проблему с точки зрения людей, которые, во-первых, родились в эпоху, когда не было интернета, а во-вторых, не привыкли получать образование через интернет", — сказала эксперт Sputnik Таджикистан

По ее словам, один из плюсов дистанционного образования состоит в том, что людям, вынужденным уезжать на большие расстояния, не приходится думать об отрыве детей от учебы.

В числе недостатков обучения на "удаленке" Елена Полушкина назвала отсутствие обратной связи между школьниками и учителями, которая особенно необходима в случае с учащимися младших классов. Маленьким детям необходимо, чтобы наставник был рядом, отметила она.

"Еще один минус, который может из всего этого вытекать: если у нас будет мало передвижения, то мы потеряем тот общий культурный фонд, который очень важен для межнационального общения", — сказала Полушкина.

Напомним, в Узбекистане после выявления первого случая заражения коронавирусом были закрыты все вузы, школы и детские сады. Школьники и студенты получают образование дистанционно в рамках учебных программ, а для малышей организован показ развлекательно-познавательных передач.