Эксперт: пандемия ускорила реформу в сфере поддержки меценатов

Руководитель группы компаний "Налоги и финансовое право" Аркадий Брызгалин разъяснил, какие послабления ждут благотворителй Узбекистана и какие меры поддержки существуют в других странах.

Радио Эксперт: пандемия ускорила реформу в сфере поддержки меценатов в Узбекистане

"Думаю, так или иначе реформа поддержки меценатов разрабатывалась и ранее, просто сейчас, в условиях пандемии, этот процесс стал как никогда важен и актуален. Что касается самих льгот, то нельзя сказать, что это стопроцентные послабления - речь идет только о части прибыли. В отличие от получателей благотворительности, которые с этих средств никаких налогов чаще всего не должны платить, сами меценаты все-таки менее стимулированы в этом отношении", — подчеркнул эксперт.

В период эпидемии коронавируса в Узбекистане введены меры поддержки для предпринимателей и предприятий, не обошли стороной и благотворителей, которые жертвуют в помощь нуждающимся продукты питания. товары первой необходимости и медикаменты. Так средства меценатов, направленные в помощь общественным фондам или частным лицам освобождаются от налога на прибыль, НДС и налога с оборота продукции.

По словам правоведа, практика поддержки благотворительной деятельности в разных странах реализуется по разному, но в целом подход Узбекистана к этому вопросы вполне логичный и укладывается в общемировой тренд.

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