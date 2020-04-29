Эксперт: пандемия ускорила реформу в сфере поддержки меценатов

"Думаю, так или иначе реформа поддержки меценатов разрабатывалась и ранее, просто сейчас, в условиях пандемии, этот процесс стал как никогда важен и актуален. Что касается самих льгот, то нельзя сказать, что это стопроцентные послабления - речь идет только о части прибыли. В отличие от получателей благотворительности, которые с этих средств никаких налогов чаще всего не должны платить, сами меценаты все-таки менее стимулированы в этом отношении", — подчеркнул эксперт.
По словам правоведа, практика поддержки благотворительной деятельности в разных странах реализуется по разному, но в целом подход Узбекистана к этому вопросы вполне логичный и укладывается в общемировой тренд.
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