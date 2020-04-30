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Камалян: самая острая продовольственная проблема с гречкой уже решена

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200430/14036046/Kamalyan-samaya-ostraya-prodovolstvennaya-problema-s-grechkoy-uzhe-reshena.html

Те небольшие ограничения, которые существуют, не влияют на продовольственную безопасность, а рассматриваются лишь с точки зрения адекватной реакции на изменение спроса на те или иные товары и возможное повышение цен, считает Артак Камалян.

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Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян рассказал о продовольственной безопасности стран ЕАЭС.

По словам чиновника, большинство стран закрыли границы для передвижения товаров, но в части передвижения продовольственных товаров внутри евразийского союза нет.

Те небольшие ограничения, которые существуют, не влияют на продовольственную безопасность, а рассматриваются лишь с точки зрения адекватной реакции на изменение спроса на те или иные товары и возможное повышение цен, считает Артак Камалян.

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Чтобы таких спекуляций не было, вводятся ограничения - но это небольшой список, они будут действовать до 30 июня, но уже сейчас некоторые ограничения снимаются.

"Для нас самая острая тема - это гречка - мы разговаривали с бизнесменами, чтобы проблема с обеспеченностью населения этой крупой была решена. На формальном уровне никаких ограничений нет. Внутри союза гречка может перемещаться из одной страны в другую. Но есть сложности, связанные с транспортировкой не только гречки. Например чтобы перевести из России в Киргизию гречку нужно получить санитарный сертификат. Иногда возникают сложности с получением этого сертификата. Но эти проблемы сегодня уже остро не стоят," - заявил Камалян.

Сейчас проблем с гречкой внутри союза нет.

Теги:
промышленность, агропромышленность, безопасность, ЕАЭС



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