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Исполнительный директор Российского общества политологов - Игорь Кузнецов
© Sputnik / Антон Курилкин.

Прием в вузы без экзаменов — эксперт о плюсах и рисках

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200430/14037341/Priem-v-vuzy-bez-ekzamenov--ekspert-o-plyusakh-i-riskakh.html

Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов оценил эксперимент с приемом в юридический вуз Ташкента выпускников лицеев без экзаменов. По его мнению, в таком подходе есть свои преимущества.

Радио
Прием в вузы без экзаменов — эксперт о плюсах и рисках
Выпускников академического лицея при ТГЮУ, имеющих высокую успеваемость, примут в вуз без вступительных тестовых испытаний. По мнению эксперта, такой подход позволит расширить число претендентов, желающих получить юридическое образование.

"В данном случае просто меняется фильтр отбора - с вступительной ступени на первую сессию. Подобная практика есть во многих зарубежных вузах. Как правило, в первый год обучения становится понятно, кто готов дальше продолжить учиться, а кто не выдерживает тот уровень. Но всех брать с улицы без оценки уровня знаний тоже не очень обосновано", — отметил Кузнецов.

По его мнению, на этот шаг власти Узбекистана пошли для пополнения числа специалистов в юридической сфере, при удачном раскладе эта сфера уже через 5-10 лет может существенно преобразиться.

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