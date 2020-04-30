Прием в вузы без экзаменов — эксперт о плюсах и рисках

Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов оценил эксперимент с приемом в юридический вуз Ташкента выпускников лицеев без экзаменов. По его мнению, в таком подходе есть свои преимущества.

Радио Прием в вузы без экзаменов — эксперт о плюсах и рисках

"В данном случае просто меняется фильтр отбора - с вступительной ступени на первую сессию. Подобная практика есть во многих зарубежных вузах. Как правило, в первый год обучения становится понятно, кто готов дальше продолжить учиться, а кто не выдерживает тот уровень. Но всех брать с улицы без оценки уровня знаний тоже не очень обосновано", — отметил Кузнецов.

Выпускников академического лицея при ТГЮУ, имеющих высокую успеваемость, примут в вуз без вступительных тестовых испытаний. По мнению эксперта, такой подход позволит расширить число претендентов, желающих получить юридическое образование.

По его мнению, на этот шаг власти Узбекистана пошли для пополнения числа специалистов в юридической сфере, при удачном раскладе эта сфера уже через 5-10 лет может существенно преобразиться.

Подробнее слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.