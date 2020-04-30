Прием в вузы без экзаменов — эксперт о плюсах и рисках

"В данном случае просто меняется фильтр отбора - с вступительной ступени на первую сессию. Подобная практика есть во многих зарубежных вузах. Как правило, в первый год обучения становится понятно, кто готов дальше продолжить учиться, а кто не выдерживает тот уровень. Но всех брать с улицы без оценки уровня знаний тоже не очень обосновано", — отметил Кузнецов.
По его мнению, на этот шаг власти Узбекистана пошли для пополнения числа специалистов в юридической сфере, при удачном раскладе эта сфера уже через 5-10 лет может существенно преобразиться.
Подробнее слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.