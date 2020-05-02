Мы все умрем. Злоупотребление антисептиками. Часть I

Не вредят ли вещества в составе антисептика нашему организму: слизистым, коже, кожному микробиому? Изучаем одно из основных орудий борьбы с эпидемией.
Дерматовенеролог и главврач косметологической клиники Анна Коновалова рассказывает, какие существуют разновидности санитайзеров, объясняет их плюсы и минусы, предупреждает об угрозах чрезмерного использования и предлагает безопасные альтернативы.
В этом эпизоде мы обсудили химический состав антисептиков, насколько эти вещества эффективны в борьбе с патогенами, как влияют на наш организм снаружи и изнутри. В следующем выпуске микробиолог расскажет, как именно антисептик убивает микробов и не может ли он заодно убить наш иммунитет, домашний микробиом и экологию.