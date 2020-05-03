"ЯсноПонятно". Удаленка, которую мы не выбирали

Удаленка подарила невиданную роскошь: дополнительные час или два в день, сэкономленных на дороге в офис.

Почему это драгоценное время так сложно провести эффективно: рабочий день "размазывается" на 14 часов, очередные бесплатные онлайн-курсы уже две недели как открыты на странице регистрации, а вместо самообразования — сериальчики и чувство вины?

Радио "ЯсноПонятно". Удаленка, которую мы не выбирали

Специалисты рекомендуют обедать с коллегами по видеосвязи, чтобы не чувствовать себя брошенным, и оставить попытки быть многозадачным. Как перестать отвлекаться на кота и гуляющих на улице детей? Что помогает переключаться с домашнего состояния на рабочее? И почему, несмотря на увеличение количества сна и отдыха, апатия не уходит?

Эпизод на удаленке, где Лина играет на укулеле, Ксюша страдает, у Вани находятся все признаки "блуждающего ума", а молекулярный биолог, автор Telegram-канала "Ты ж биолог" Николь рассказывает, как перестать отвлекаться и наконец сосредоточиться на работе.

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