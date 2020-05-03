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Говорит и показывает ГУЛАГ: кто и зачем создавал СМИ в лагерях

Радио
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Тема:
Подкасты РИА (314)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200503/14048654/Govorit-i-pokazyvaet-GULAG-kto-i-zachem-sozdaval-SMI-v-lageryakh.html

В первой половине 1930-х газеты выходили в каждом крупном лагере. Поначалу штат редакций состоял в основном из заключенных, среди которых было много осужденных по политическим статьям.

Поэтому начальство и инспекторы культурно-воспитательных частей жестко их контролировали и могли объявить работу лагкоров (лагерных корреспондентов) халтурной.

Радио
Говорит и показывает ГУЛАГ: кто и зачем создавал СМИ в лагерях

До определенного момента лагерная пресса могла критиковать быт или организацию работы ГУЛАГа и даже позволяла себе сарказм в сторону руководства.

Но основной задачей оставалась пропаганда эффективности советской системы исправления и наказания. "Каналоармейцы", "ударники", "труженики" — так газеты называли заключенных, которых использовали как бесплатную рабочую силу. Об их достижениях писали книги, о важности трудового перевоспитания делали исследовательские работы.

Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.

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Тема:
Подкасты РИА (314)
Теги:
репрессии, ГУЛАГ, СМИ, СССР, Политические репрессии



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