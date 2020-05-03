Говорит и показывает ГУЛАГ: кто и зачем создавал СМИ в лагерях

В первой половине 1930-х газеты выходили в каждом крупном лагере. Поначалу штат редакций состоял в основном из заключенных, среди которых было много осужденных по политическим статьям.