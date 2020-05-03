Говорит и показывает ГУЛАГ: кто и зачем создавал СМИ в лагерях

Поэтому начальство и инспекторы культурно-воспитательных частей жестко их контролировали и могли объявить работу лагкоров (лагерных корреспондентов) халтурной.
До определенного момента лагерная пресса могла критиковать быт или организацию работы ГУЛАГа и даже позволяла себе сарказм в сторону руководства.
Но основной задачей оставалась пропаганда эффективности советской системы исправления и наказания. "Каналоармейцы", "ударники", "труженики" — так газеты называли заключенных, которых использовали как бесплатную рабочую силу. Об их достижениях писали книги, о важности трудового перевоспитания делали исследовательские работы.
Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.
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