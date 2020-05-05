Кузнецов: юридическое образование актуально — вопрос в заложенных ценностях

Исполнительный директор Российского общества политологов (РОП), профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь Кузнецов уверен, что развитие юридического образование в Узбекистане полезно, но многое зависит от выбора направления и правовых ориентиров.

Узбекистан делает упор на юридическую сферу в высшем образовании. Соответствующие факультеты появятся еще в трех вузах, при поступлении отличившихся лицеистов будут принимать без экзаменов, а также появится направление международного права.

Радио Кузнецов: юридическое образование актуально — вопрос в содержании и ценностях

"Вопрос в том, как это будет реализовано. Дело даже не в методах и технологиях преподавания, а в самом содержании курса, в тех ценностях и основах, на которые будут ориентироваться вузы. Будет ли это внешний опыт или какой-то свой национальный подход с учетом традиций нормативно-правовой практики — за этим стоит понаблюдать", — отметил эксперт.

По мнению Игоря Кузнецова, это гуманитарное образование всегда ценилось и открывало карьерные перспективы. При этом специалисты этого профиля практически всегда и везде востребованы.

По его словам, на научную сферу оказало значительное влияние еще советская школа, но и за годы независимости выросло новое поколение, ориентированное на глобальный мир. В этих условиях развитие образования, в том числе юридического, представляет большой интерес.

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