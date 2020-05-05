18:06 05 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин
© Sputnik / Александр Натрускин

Грозин о роли Узбекистана для ЕАЭС: без Ташкента в ЦА ничего не решается

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (44)
37 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200505/14060075/Grozin-o-roli-Uzbekistana-dlya-EAES-bez-Tashkenta-v-TsA-nichego-ne-reshaetsya.html

Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин объяснил, какую пользу для Узбекистана и всего региона Центральной Азии будет иметь более тесное сотрудничество и интеграция Ташкента в различные международные проекты, в том числе ЕАЭС.

Законодательная палата Олий Мажлиса уже одобрила присоединение Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу в статусе наблюдателя. Плюс к этому Ташкент участвует и в других интеграционных проектах, например "Один пояс - один путь".

Радио
Грозин об интеграции Узбекистана в ЕАЭС: без Ташкента в ЦА ничего не решается
По мнению российского эксперта, сама география и геополитика диктует странам новые условия сотрудничества.

"Узбекистан — это сердце Центральной Азии, мощное государство с большой территорией, развитой экономикой и богатым потенциалом. Прежняя линия на некую самоизоляцию показала, что республика в целом самодостаточная, но полностью отойти от региональных проблем невозможно. Сегодня практически ни один вопрос невозможно решить без участия Ташкента. Это касается и экономики, и безопасности, и транспортной доступности", — пояснил Андрей Грозин.

По его мнению, участие Узбекистана в проектах России, Китая и других стран ЦА, безусловно, будет способствовать общему развитию региона и его стабильности.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (44)
Теги:
ЕАЭС, интеграция, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. В центре: один из куполов Покровского собора.
Сила и мощь: репетиция авиапарада ко Дню Победы в Москве — фотолента
Читайте стихи о войне: спикер Совета Федерации России о 75-летии Победы
Читайте стихи о войне: спикер Совета Федерации России о 75-летии Победы
Текстильная промышленность во время эпидемии коронавируса
В борьбе с вирусом и кризисом: ситуация в текстильной промышленности



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться