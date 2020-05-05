Грозин о роли Узбекистана для ЕАЭС: без Ташкента в ЦА ничего не решается

Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин объяснил, какую пользу для Узбекистана и всего региона Центральной Азии будет иметь более тесное сотрудничество и интеграция Ташкента в различные международные проекты, в том числе ЕАЭС.

Законодательная палата Олий Мажлиса уже одобрила присоединение Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу в статусе наблюдателя. Плюс к этому Ташкент участвует и в других интеграционных проектах, например "Один пояс - один путь".

Радио Грозин об интеграции Узбекистана в ЕАЭС: без Ташкента в ЦА ничего не решается

"Узбекистан — это сердце Центральной Азии, мощное государство с большой территорией, развитой экономикой и богатым потенциалом. Прежняя линия на некую самоизоляцию показала, что республика в целом самодостаточная, но полностью отойти от региональных проблем невозможно. Сегодня практически ни один вопрос невозможно решить без участия Ташкента. Это касается и экономики, и безопасности, и транспортной доступности", — пояснил Андрей Грозин.

По мнению российского эксперта, сама география и геополитика диктует странам новые условия сотрудничества.

По его мнению, участие Узбекистана в проектах России, Китая и других стран ЦА, безусловно, будет способствовать общему развитию региона и его стабильности.

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