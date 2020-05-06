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Доцент кафедры в РАНХиГС Кира Сазонова
/ Сайт Института Государственной службы и управления

Эксперт рассказала, с чего начнется восстановление экономик стран ЦА

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200506/14064541/Ekspert-rasskazala-s-chego-nachnetsya-vosstanovlenie-ekonomik-stran-TsA.html

Доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Кира Сазонова о том, какие сферы экономики начнут восстанавливаться первыми после пандемии в Центральной Азии.

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Эксперт об экономике после пандемии: в аграрном секторе будет компенсационный эффект

В Центральной Азии первыми начнут восстанавливаться государствообразующие предприятия, считает доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Кира Сазонова.

"Будут активно восстанавливаться сферы, которые связаны с металлопрокатом, производством и выплавкой металлов, сферы по производству автомобилей и запчастей, а также начнет снова развиваться сопутствующая этому логистика", — рассказала эксперт Sputnik Таджикистан

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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Также, по ее мнению, будет динамично развиваться аграрная сфера.

"Понятно, что из-за пандемии страны потеряют определенный процент прироста прибыли, но впоследствии в этом секторе, мне кажется, будет компенсационный эффект, который проявится к осени 2020 года", — сказала Сазонова.

Кроме того, по ее мнению, много внимания будет уделяться IT-технологиям, начнут появляться новые программы для удаленной работы и повышения квалификации.

"Все поняли, что в случае подобных пандемий, сложных эпидемиологических ситуаций нет другого выхода, кроме как переводить все, что можно, в дистанционный формат", — отметила эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
IT-технологии, промышленность, Центральная Азия, Экономика, пандемия



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