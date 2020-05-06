Потоп на Сардобе: что будет с землей и хватит ли летом воды — ответ эколога

В Сырдарьинской области 1 мая произошел прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище. В зоне подтопления оказались населенные пункты и посевные площади не только в Узбекистане, но и на юге Казахстана. На месте ЧС ведутся восстановительные работы, создана правительственная комиссия. Помощь оказывается и соседней республике.
"Затопленными оказались некоторые посевные площади, пострадал растительный покров, а также животный мир. Что касается земельных угодий, то я был на месте, изучал ситуацию. Мы, как представители экопартии, также участвуем в работе по выяснению всех обстоятельств ЧП и подсчета убытков. Да, какие-то земли сильно подверглись от эрозии, но есть и участки, которые значительно не пострадали и вполне могут использоваться в сельском хозяйстве. Думаю, после ликвидации последствий предстоит провести подробный аудит и пересчитать кадастр таких земель", — подчеркнул эколог.
Больше всего его тревожит состояние подобных гидротехнических сооружений, которые в любой момент могут стать источником опасности для тысяч людей и экологии страны, как это случилось на Сардобе.
"Главное, чтобы такие объекты были прочными, нельзя допускать каких-то технических просчетов при их возведении. Неслучайно президент поручил после аварии проверить все гидрообъекты на предмет их устойчивости и надежности. Это меня сейчас тревожит больше всего", — подчеркнул Алиханов.
При этом эксперт отметил особую важность и пользу таких открытых водоемов, которые участвуют в терморегуляции не только конкретной области Узбекистана, но и всего региона Центральной Азии, которая всегда испытывала дефицит воды и страдала от перепадов температуры. После экологической катастрофы Аральского моря таких мощных источников смягчения изменений климата в ЦА стало мало, поэтому сооружение водохранилищ, безусловно, помогает удерживать природный баланс.
Он добавил, что его коллеги будут активно участвовать в изучении ситуации в Сырдарье. Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.