Глава "Узбеккино" рассказал об уникальной премьере фильма к юбилею Победы

Радио Глава "Узбеккино" рассказал об уникальной премьере фильма к юбилею Победы

"Это очень трогательная и душераздирающая история. Нам было важно показать, что та война не прошла бесследно ни в одной семье. Плюс к этому мы включили в фильм пять сцен с гибелью тех молодых ребят, чтобы показать нынешнему поколению мужество и доблесть их предков. Иначе, как мы воспитаем нашу молодежь в духе патриотизма и преданности Родине", — отметил Абдухаликов.

Картина, созданная совместно с "Беларусьфильмом", повествует о судьбе узбекской матери – Зульфии Закировой, потерявшей на фронтах Второй Мировой всех своих пятерых сыновей.

Из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия в Узбекистане по-прежнему под запретом, поэтому впервые в истории национального кино премьера будет сразу по телевидению. В этом смысле создатели картины видят и свои плюсы – получится сразу охватить огромную аудиторию, чего нельзя добиться кинопоказами.

Подробный комментарий главы "Узбеккино" слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.