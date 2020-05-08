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Фирдавс Абдухаликов - генеральный директор Узбеккино
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Глава "Узбеккино" рассказал об уникальной премьере фильма к юбилею Победы

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (237)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200508/14090553/Glava-Uzbekkino-rasskazal-ob-unikalnoy-premere-filma-k-yubileyu-Pobedy.html

Председатель "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов поделился секретами создания киноленты "Илхака", которую впервые покажут по национальному телевидению 9 мая.

Радио
Глава "Узбеккино" рассказал об уникальной премьере фильма к юбилею Победы
Картина, созданная совместно с "Беларусьфильмом", повествует о судьбе узбекской матери – Зульфии Закировой, потерявшей на фронтах Второй Мировой всех своих пятерых сыновей.

"Это очень трогательная и душераздирающая история. Нам было важно показать, что та война не прошла бесследно ни в одной семье. Плюс к этому мы включили в фильм пять сцен с гибелью тех молодых ребят, чтобы показать нынешнему поколению мужество и доблесть их предков. Иначе, как мы воспитаем нашу молодежь в духе патриотизма и преданности Родине", — отметил Абдухаликов.

Солдаты разных национальностей сражались плечом к плечу: узбек Р. Ахмедов, русский И. Бородин и башкир Н. Шарипов, отличившиеся в боях под Сталинградом.
© Sputnik / Эммануил Евзерихин
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Из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия в Узбекистане по-прежнему под запретом, поэтому впервые в истории национального кино премьера будет сразу по телевидению. В этом смысле создатели картины видят и свои плюсы – получится сразу охватить огромную аудиторию, чего нельзя добиться кинопоказами.

Подробный комментарий главы "Узбеккино" слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (237)
Теги:
День Победы, Великая Отечественная война, фильм, узбеккино, Узбекистан



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