Тюрденев: День Победы — дата светлой грусти и тихой радости

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев почтил память павших в Великой Отечественной войне и поздравил жителей Узбекистана с 75-летием Победы над фашизмом.

В Ташкенте, на мемориальном Волгоградском кладбище состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню. Из-за эпидемии коронавируса торжества проходили в ограниченном формате — участвовали только представители дипломатического корпуса РФ.

Радио Тюрденев: День Победы — дата светлой грусти и тихой радости

"Я уверен, что даже в этих условиях каждый человек сегодня вспомнит о героях своей семьи, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной, и отдаст дань памяти тем, благодаря кому мы сегодня живем в этом мире. Несмотря на эпидемию, в Узбекистане широко отмечают 9 Мая — дату светлой грусти и тихой радости. Проходят онлайн-конкурсы стихов и рисунков о героях войны, организована трансляция праздничного концерта", — отметил посол.

Глава дипмиссии Владимир Тюрденев поздравил всех соотечественников и жителей Узбекистана с юбилеем Победы и пожелал крепкого здоровья, благополучия и счастья.

Он добавил, что вклад узбекского народа в общую Победу над фашизмом был весомым: полтора миллиона человек ушли на фронт, треть из них не вернулось. Республика приняла в суровые годы испытаний сотни предприятий, выпускавших военную продукцию, а миллионы эвакуированных нашли здесь приют и были тепло встречены узбекистанцами.

Поздравление посла РФ с Днем Победы слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.