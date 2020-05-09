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Возложение цветов сотрудниками посольства РФ в Узбекистане
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Тюрденев: День Победы — дата светлой грусти и тихой радости

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (256)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200509/14096419/Tyurdenev-Den-Pobedy--data-svetloy-grusti-i-tikhoy-radosti.html

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев почтил память павших в Великой Отечественной войне и поздравил жителей Узбекистана с 75-летием Победы над фашизмом.

В Ташкенте, на мемориальном Волгоградском кладбище состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню. Из-за эпидемии коронавируса торжества проходили в ограниченном формате — участвовали только представители дипломатического корпуса РФ.

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Тюрденев: День Победы — дата светлой грусти и тихой радости
Глава дипмиссии Владимир Тюрденев поздравил всех соотечественников и жителей Узбекистана с юбилеем Победы и пожелал крепкого здоровья, благополучия и счастья.

"Я уверен, что даже в этих условиях каждый человек сегодня вспомнит о героях своей семьи, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной, и отдаст дань памяти тем, благодаря кому мы сегодня живем в этом мире. Несмотря на эпидемию, в Узбекистане широко отмечают 9 Мая — дату светлой грусти и тихой радости. Проходят онлайн-конкурсы стихов и рисунков о героях войны, организована трансляция праздничного концерта", — отметил посол.

 

Посол РФ в Узбекистане почтил память павших в Великой Отечественной войне
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Вопреки дождю и вирусу: В Ташкенте почтили память павших героев войны
Он добавил, что вклад узбекского народа в общую Победу над фашизмом был весомым: полтора миллиона человек ушли на фронт, треть из них не вернулось. Республика приняла в суровые годы испытаний сотни предприятий, выпускавших военную продукцию, а миллионы эвакуированных нашли здесь приют и были тепло встречены узбекистанцами.

 Поздравление посла РФ с Днем Победы слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (256)



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