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Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко
Фото из личного архива Александра Бутенко

Опасаться ли второй волны коронавируса в Узбекистане и ЦА — вирусолог

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (448)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200511/14106904/Opasatsya-li-vtoroy-volny-koronavirusa-v-Uzbekistane-i-TsA--virusolog.html

Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко сравнил эпидемию со штормом, заметив, что после главной ударной волны обязательно наступит штиль.

Эпидемия коронавируса в значительной части стран Азии, а также в Узбекистане, идет на спад. В Европе, где обстановка была очень серьезной, также наметилась положительная динамика. Однако ряд экспертов не исключили второй волны заболевания.

Радио
Опасаться ли второй волны коронавируса в Узбекистане и странах ЦА — вирусолог
По мнению вирусолога, о полном повторении в таких же масштабах коронавирусной пандемии говорить преждевременно, пока для этого нет никаких предпосылок.

"Мы видим стабилизацию ситуации в большинстве стран, где эпидемия почти завершилась. Да и на пространстве ЦА пока не наблюдается каких-то всплесков. Даже в Италии и Испании, пострадавших от эпидемии, статистика улучшается. Эпидемию можно сравнить со штормом на море: сначала волна в 6 баллов, затем так называемый девятый вал, а после — уже остаточные волны меньшей силы и штиль. Никакой второй волны. Просто это в определенный момент закончится", — отметил Бутенко.

Подробнее слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (448)
Теги:
коронавирус



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