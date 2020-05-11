Опасаться ли второй волны коронавируса в Узбекистане и ЦА — вирусолог

Эпидемия коронавируса в значительной части стран Азии, а также в Узбекистане, идет на спад. В Европе, где обстановка была очень серьезной, также наметилась положительная динамика. Однако ряд экспертов не исключили второй волны заболевания.
"Мы видим стабилизацию ситуации в большинстве стран, где эпидемия почти завершилась. Да и на пространстве ЦА пока не наблюдается каких-то всплесков. Даже в Италии и Испании, пострадавших от эпидемии, статистика улучшается. Эпидемию можно сравнить со штормом на море: сначала волна в 6 баллов, затем так называемый девятый вал, а после — уже остаточные волны меньшей силы и штиль. Никакой второй волны. Просто это в определенный момент закончится", — отметил Бутенко.
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