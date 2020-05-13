Крганов призвал помогать мигрантам во время эпидемии коронавируса

Российские власти совместно с религиозными и общественным и организациями в условиях пандемии могли бы оказывать мигрантам продуктовую помощь, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

Радио Крганов призвал помогать мигрантам во время эпидемии коронавируса

В это сложное время важно оказывать помощь мигрантам — возможно, не деньгами, а продуктами, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

"Может быть, штаб по распространению пандемии (Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории РФ. — Прим. ред.) мог бы оказать такую помощь. Реально нуждающихся людей много", — сказал Крганов на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".

Общественные и религиозные организации в регионах тоже могли бы подключиться к работе по оказанию продуктовой помощи, отметил он.

Глава ДСМР привел в пример проект Духовного собрания мусульман России "Мы с вами", в рамках которого нуждающимся семьям в РФ раздали около пяти тысяч пакетов с едой, каждый стоимостью порядка двух тысяч рублей.

Проблема с мигрантами, по словам Крганова, есть и на границах России, поскольку "власти разных стран не очень хотят их принимать".

Вместе с тем муфтий отметил, что медики в России в условиях эпидемии оказывают помощь мигрантам даже без документов.

"Мы не знаем примеров отказа трудовым мигрантам в медицинской помощи в России. Они не спрашивают документов, лечат, что правильно", — подытожил муфтий.

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