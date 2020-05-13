Лавров: важно выработать универсальную конвенцию по запрещению биооружия

Министр иностранных дел России прокомментировал усилия стран по выработке единого документа, который бы обеспечивал прозрачность в сфере биологической безопасности

Радио Лавров: важно выработать универсальную конвенцию по запрещению биооружия

США активно создают и развивают биологические лаборатории по всему миру, в том числе на пространстве ШОС и СНГ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, эти лаборатории достаточно плотно формируются по периметру РФ и, соответственно, рядом с границами Китая.

Министр отметил необходимость транспарентности (прозрачности. — Sputnik) в сфере биологической безопасности. Это подразумевает регулярное проведение проверок в ходе подобных научных исследований и контроль со стороны мирового сообщества.

Лавров отметил, что РФ и другие страны давно выступают за то, чтобы оформить эти положения в рамках единой конвенции по недопущению создания биологического и токсинного оружия.

Однако против выступают США. По мнению главы российского МИД, то, что Штаты не хотят заключать договор, вызывает подозрения.

"Нежелание США обеспечивать транспарентность своей военно-биологической деятельности, в различных регионах мира, конечно, наводит на вопросы о том, а что все-таки на самом деле происходит и какие цели преследуются. Мы ведем активный диалог на эту тему со всеми нашими партнерами, в том числе в рамках СНГ, ставим этот вопрос и в ШОС", — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что есть и позитивные примеры. В частности, РФ заключила межправительственный меморандум с Таджикистаном, аналогичный документ готовится и с Узбекистаном. Кроме того, Россия активно ведет консультации с Казахстаном, Арменией и другими странами СНГ.

"Считаю, что эта работа весьма полезна, чтобы развеять любые озабоченности, которые могут возникать в связи с возникновением такого рода инфекционных заболеваний", — отметил Лавров.

Глава МИД РФ считает, что все страны должны подойти к этой проблеме на универсальной основе и выработать верификационный механизм для создания единой конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия.

Полный комментарий Лаврова слушайте в аудиозаписи.