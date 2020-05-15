Ведруссов о контроле над вооружениями: договариваться сложно, но необходимо

Директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов напомнил, что США и Россия — две страны, которые несут особую ответственность за глобальную безопасность.

Радио Договариваться будет сложно: эксперт о переговорах Трампа с Путиным

Глобальные державы США и Россия за последние десятилетия так или иначе не прекращали обсуждать контроль над вооружениями, даже в период самой серьезной напряженности, отметил директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

И все объективные предпосылки для того, чтобы Вашингтон и Москва договорились, по-прежнему остаются.

"Просто то недоверие, которое накопилось, то понимание, что "американцы кинут — не дорого возьмут", и то, что договоренности с ними не стоят той бумаги, на которой они написаны и подписаны, — с учетом всего этого договариваться будет сложно", — сказал Александр Ведруссов Sputnik Азербайджан.

При этом он отметил, что работа в этом направлении не должна прекращаться ни на минуту.

"Всегда надо искать какие-то договоренности. Россия и США никуда друг от друга не денутся. Надо искать решения, которые будут приемлемы для обеих сторон", — сказал эксперт.

Напомним, 7 мая президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили в том числе контроль над вооружениями.

По словам представителя Белого дома Джадда Дира, Трамп "вновь подтвердил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который включает не только Россию, но и Китай, а также готовы к будущим обсуждениям во избежание дорогостоящей гонки вооружений".