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Мы все умрем. Ошибки в расчетах и прогнозах

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200517/14149975/My-vse-umrem-Oshibki-v-raschetakh-i-prognozakh.html

Теория вероятности, статистика, программирование и многовековой опыт позволяют человечеству частично предугадывать будущее – с помощью расчётов и моделей.

Радио
Мы все умрем. Ошибки в расчетах и прогнозах

Люди полагаются на математически выверенные прогнозы почти во всем: от погоды и спорта до экономики и политики. А потом, бывает, прогнозы разбиваются о реальную жизнь. И случается катастрофа.

Каким образом набор цифр, анкет и других данных превращается в прогноз?

Насколько далеко график и расчёт позволяют заглянуть в будущее?

Почему из статистики не всегда можно сделать расчет на будущее? Что говорит экономический прогноз на время после карантина?

Почему плато на графике развития эпидемии – это не повод радоваться? В чем главная трудность составления социальных и политических прогнозов?

На эти и другие вопросы отвечает Алексей Иванович Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, лидер и соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы (НТИ), руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии".

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