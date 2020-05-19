Готово ли метро Ташкента к быстрому запуску после карантина — пресс-служба

Узбекистан почти сразу после начала карантина закрыл Ташкентский метрополитен в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. В российской столице на эти меры не пошли, отметив, что огромную инфраструктуру после придется запускать очень долго.
"Метро не закрыто совсем — там продолжает дежурить минимально необходимое число сотрудников, прежде всего, технический персонал. Специальные бригады ежедневно проверяют все коммуникации, электрику, состояние путей и другие агрегаты. Кроме того, каждый день машинисты проводят обкатку путей на электропоездах, чтобы изучить состояние дороги. Система вентиляции также работает в штатном режиме, чтобы обеспечить воздухом всех рабочих и дежурных сотрудников МВД", — пояснил Алишер Балтабаев, добавив, что все сотрудники строго соблюдают санитарные нормы.
"Если дадут добро на открытие, то мы полностью готовы возобновить работу уже на другой день — только двери открыть", — подчеркнул он.
Как живет ташкентская подземка в период эпидемии, слушайте в нашем радиоподкасте.