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Директор информационно-аналитического медиа-центра – советник председателя правления по информационной политике Узбекистон темир йуллари Алишер Балтабаев
Фото из личного архива Алишера Балтабаева

Готово ли метро Ташкента к быстрому запуску после карантина — пресс-служба

Радио
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (492)
26810
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200519/14165129/Gotovo-li-metro-Tashkenta-k-bystromu-zapusku-posle-karantina--press-sluzhba.html

Директор информационно-аналитического медиацентра – советник председателя правления по информационной политике "Узбекистон темир йуллари" Алишер Балтабаев рассказал, как в период карантина продолжает функционировать метро для поддержания его в рабочем состоянии.

Узбекистан почти сразу после начала карантина закрыл Ташкентский метрополитен в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. В российской столице на эти меры не пошли, отметив, что огромную инфраструктуру после придется запускать очень долго.

Радио
Готово ли метро Ташкента к быстрому запуску после карантина — пресс-служба
Как рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари", несмотря на то что подземка закрыта для пассажиров, этот сложный и стратегический объект транспортной инфраструктуры мегаполиса продолжает работать в режиме карантина.

"Метро не закрыто совсем — там продолжает дежурить минимально необходимое число сотрудников, прежде всего, технический персонал. Специальные бригады ежедневно проверяют все коммуникации, электрику, состояние путей и другие агрегаты. Кроме того, каждый день машинисты проводят обкатку путей на электропоездах, чтобы изучить состояние дороги. Система вентиляции также работает в штатном режиме, чтобы обеспечить воздухом всех рабочих и дежурных сотрудников МВД", — пояснил Алишер Балтабаев, добавив, что все сотрудники строго соблюдают санитарные нормы.

После карантина в Ташкенте открылись вокзалы и аэропорт
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Он отметил, что решение о возобновлении работы метрополитена Ташкента будет принимать республиканская спецкомиссия, однако подземка технически готова принять пассажиров уже на следующий день после такого распоряжения.

"Если дадут добро на открытие, то мы полностью готовы возобновить работу уже на другой день — только двери открыть", — подчеркнул он.

Как живет ташкентская подземка в период эпидемии, слушайте в нашем радиоподкасте.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (492)
Теги:
Узбекистон темир йуллари, Карантин, коронавирус, транспорт, метро, Ташкент



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