Не верю! Как не потерять информационные ориентиры

Что правда, а что лишь слухи в масштабном информационном потоке? МВД сообщает о снижении количества случаев домашнего насилия, правозащитники же твердят о росте обращений в 2,5 раза. Кому верить?

Радио Не верю! Бьют меньше, уходы от Тутберидзе, свадьба на балконе

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

3:10 — выросло в 2,5 раза или снизилось? Почему так отличается статистика по домашнему насилию, и каким цифрам верить (мнения Насти Красильниковой, Лизы Лазерсон и Катрин Ненашевой);

12:30 — фигуристы Этери Тутберидзе переходят к Евгению Плющенко. Где правда, а где фейк, и почему возникают слухи, обсуждаем с Василием Коновым;

16:40 — "цены на маски, которые продаются в метро, завышены во много раз". Почему эти публикации ошибочны;

18:50 — "введут штрафы за отсутствие видеорегистраторов". Фейк с понятным выгодоприобретателем;

20:07 — немного почвы для конспирологии. "В США застрелили ученого, разрабатывавшего вакцину от коронавируса" (на самом деле, не совсем так).

23:10 — в карантин поженились на балконе. Красиво, но неправда.

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