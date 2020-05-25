Юшков о том, как быстро смогут восстановиться сланцевые компании США

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что темпы роста сланцевой добычи в Соединенных Штатах Америки будут напрямую зависеть от мировых цен на нефть.

Радио Юшков о том, как быстро смогут восстановиться сланцевые компании США

Американские сланцевые компании, благодаря которым США стали одним из главных мировых производителей нефти, в прошлом году добывали 13 миллионов баррелей в день — и могут пройти годы, прежде чем они вернутся к этим объемам, если такое вообще возможно, пишет издание The Wall Street Journal.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что все будет зависеть от цены углеводорода: чем быстрее произойдет отскок, тем быстрее сланцевики смогут восстанавливать добычу.

"Сейчас, при цене на нефть в 30-35 долларов, небольшое количество компаний остается рентабельным. Сланцевые компании будут теперь какое-то время кредитоваться на более жестких условиях. Сейчас очень много структур не смогли отдать кредиты, и, соответственно, банки теперь с меньшим доверием относятся к сланцевым проектам. В феврале, когда цена снижалась и мы проходили период 50 долларов за баррель, добыча сланцевой нефти в США перестала расти. Можно сказать, что 50 долларов — это был уровень отсечения. Теперь данный уровень поднимается из-за подорожавших кредитов", — сказал Юшков в эфире радио Sputnik

Темпы восстановления сланцевой добычи в США будут напрямую зависеть от мировых цен на нефть, предполагает эксперт.

"Я думаю, что будет восстановление вместе с ценой и, соответственно, темпы восстановления будут зависеть от цен. Если мы увидим локальный дефицит, кто-то уйдет с рынка, и цена возрастет до 60-70 долларов за баррель в начале 2021 года, то и сланцевые компании восстановятся достаточно быстро. Даже когда восстановление баланса спроса и производства произойдет, цены все равно будут под давлением", — сказал Игорь Юшков.

Он отметил, что во время пандемии весь мир накопил огромные запасы в хранилищах, и туда закачивалась нефть по низким ценам.

"Объемы, находящие в хранилищах, будут еще долго давить на рынок, и, соответственно, цена будет восстанавливаться довольно плавно, значит, и восстановление добычи нефти в США тоже будет происходить довольно плавно", — полагает эксперт.

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