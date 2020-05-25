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Эксперт Александр Князев
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Выгодно для всех — Князев о транзите поездов между Узбекистаном и Ираном

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200525/14209698/Vygodno-dlya-vsekh--Knyazev-o-tranzite-poezdov-mezhdu-Uzbekistanom-i-Iranom.html

Эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, доктор исторических наук, профессор, действительный член Русского географического общества Александр Князев объяснил пользу возобновления грузоперевозок через Узбекистан, Туркменистан и Иран.

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Выгодно для всех — Князев о транзите поездов между Узбекистаном и Ираном

Исполняющий обязанности председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Хуснутдин Хасилов, замминистра дорожного и городского строительства Ирана Саид Расули, руководитель агентства "Туркменские железные дороги" Азат Атамурадов провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили возобновление в карантинных условиях перевозок через госграницы трех стран железнодорожных и автотранспортных грузов.

Грузовой состав на железнодорожном пути
© Sputnik / Виталий Аньков
Узбекистан, Иран и Туркменистан планируют возобновить транзит поездов
Эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, доктор исторических наук, профессор, действительный член Русского географического общества Александр Князев считает, что победителями из сложившейся в связи с пандемией коронавируса ситуации выйдут страны, которые будут восстанавливать прерванные связи в тех видах, в каких им выгодно и удобно.

"Для Узбекистана очень важен выход через Иран в зону Персидского залива. Коридор на Оман, если речь идет о нем, начинал действовать, но развивался вяло. Сейчас, в условиях пандемии, возникают стимулирующие условия. Данный коридор — это прямой выход в арабские страны и дальше", — сказал Князев. 

Для Ирана, по словам эксперта, это тоже важно: страна находится под давлением санкций, и любые внешнеэкономические связи для нее могут быть исключительно полезны.

"Туркменистан в данном случае — транзитная страна, он будет получать за это деньги, — отметил Князев. — Плохо в итоге не будет никому".

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
грузоперевозки, Железная дорога, Торговля, Иран, Туркменистан, Узбекистан, Экономика



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