Эксперт о нападках США: день выборов приближается, страсти накаляются

США постоянно вмешиваются в политические и избирательные процессы России, считает политолог. Последнее такое действие - это выдача специального гранта на развенчание так называемой "российской дезинформации".

Радио Шаповалов о нападках США: "День выборов приближается, страсти накаляются"

И в годы холодной воды, и в современном мире - последние 30 лет - США постоянно вмешиваются во внутренние дела многих стран, считает заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

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Причем, по словам политолога, Штаты вмешиваются самыми разными способами: от прямых военных операций, как это было в Ираке, Афганистане или Сирии, до разного рода гибридных военных кампаний, - последнюю неудачную мы наблюдали в Венесуэле.

"Что касается вмешательства в политический, в том числе избирательный процесс, то это происходит постоянно, потому что фактически США вмешиваются в избирательные кампании всех стран, значимых с точки зрения американской политики", - поделился мнением Шаповалов.

Естественно, убежден политолог, вмешательство на постоянной основе происходит в политические и избирательные процессы России. Последнее такое действие - это выдача специального гранта на развенчание так называемой "российской дезинформации".

Что касается очередного обострения в США обвинений в отношении России по поводу якобы российского вмешательства во внутренние дела Штатов - это объяснимо приближающимися выборами, когда страсти накаляются, оба кандидата усиливают свои информационные кампании и усиливают обвинения своего оппонента.