Справится ли Россия с сезонными сельхозработами без мигрантов — мнение эксперта

Граждане других стран каждый год приезжали в РФ и оказывали большую помощь во время посевных работ и сбора урожая, отметила эксперт по вопросам миграции Наталья Власова.

Радио Справится ли Россия с сезонными сельхозработами без мигрантов — мнение эксперта

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) подсчитали, что в сельском хозяйстве РФ занято до 500 тысяч мигрантов. Эксперты считают, что для успешной посевной и уборочной кампании необходимо разрешить им приехать даже в условиях закрытых из-за пандемии границ, пишет РБК.

Эксперт по вопросам миграции Наталья Власова отметила, что в России всегда не хватало рабочих рук в сельском хозяйстве.

"Сейчас, в связи с тем, что мигранты не приезжают к нам с марта, дефицит будет ощущаться очень сильно. Опыт Великобритании, Франции, Германии показывает, что попытки привлечь население, оставшееся без работы из-за пандемии, не дает эффекта. Некоторые люди соглашались, но после одного дня в полях почти все отказывались продолжать. И у нас, по-видимому, будет так же, потому что работа в сельском хозяйстве очень тяжелая", — сказала Наталья Власова в эфире радио Sputnik.

При этом она отметила, что жители Средней Азии более привычны с такому сложному труду.

"Они приезжали к нам каждый год и оказывали большую помощь во время посевных работ и сбора урожая, — заявила эксперт. — Как эту задача можно решить? Поскольку обеспечение продовольственной безопасности населения — одна из важнейших задач, то, наверное, Министерство иностранных дел совместно с МВД и Минсельхозом должны поднять этот вопрос и попросить, чтобы власти других стран разрешили их гражданам поехать на работу в сельском хозяйстве. Чтобы это сделать, нужно конкретно знать, какому субъекту РФ сколько требуется мигрантов и как их туда доставить, когда они приедут в Россию. Нужно провести очень большую работу, но, думаю, решить этот вопрос можно".

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