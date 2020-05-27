Экономист о том, почему выросли цены на нефть и газ

По его мнению, тенденция роста цен на нефть и газ связана со смягчением карантинных мер по всему миру.

Радио Фуад Ибрагимов: процесс падения цен нефти и газа шел параллельно

Эксперт-экономист Фуад Ибрагимов рассказал в интервью Sputnik Азербайджан, что повлияло, на его взгляд, на рост цен на газ и нефть.

Напомним, цена фьючерсных котировок на природный газ на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX со сроком поставки в июне за 1 миллион BTU (British thermal unit – британская тепловая единица. - Прим. ред.) повысилась на 4,58% и составила 1,711 доллара США.

"В начале года мы наблюдали процесс падения цен и нефти, и газа. Но в определенный момент газ приостановил нисходящий тренд, а нефть продолжила свое падение", - отметил Ибрагимов.

Кроме этого, падение цен на газ было связано с близостью "границ рентабельности" для многих производителей, а в США шел процесс снижения буровой активности.