Лузянин: США теряют свое влияние в мире, и пандемия обострила этот процесс

Профессор НИУ ВШЭ, МГИМО МИД России Сергей Лузянин порассуждал о том, какие внутренние проблемы США выявила пандемия, какие у американцев задачи на международной арене и чем это все закончится.

Радио Лузянин: США теряют свое влияние в мире, и пандемия обострила этот процесс

Причины нынешнего обострения китайско-американских отношений куда более глубокие, комплексные и системные, чем кажется, отметил Лузянин.

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По его мнению, конечно, отчасти президент США Дональд Трамп старается развивать соперничество с Китаем, чтобы заработать себе больше очков в преддверии ноябрьских выборов.

Однако это далеко не главная и не единственная причина подобной политики, считает эксперт.

"Базовые причины связаны с геополитическим соперничеством США и поднимающегося Китая, который вышел первым из пандемии и первым восстанавливает экономику. Он для США дополнительный фактор раздражения", — заявил Лузянин во время онлайн-конференция в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

По его словам, Соединенные Штаты намеренно пытаются сформировать у мирового сообщества негативное восприятие Китая, и хоть этот посыл "абсолютно беспочвенный", он "представляет колоссальную угрозу для мира и для отдельных регионов".

Говоря об обвинениях и нападках со стороны американцев в адрес ВОЗ и других международных организаций, Лузянин отметил, что все эти попытки не будут иметь успеха.

"Как бы американцы не хотели создать "параллельные институты" или свое собственное ведение глобального управления - это невозможно. Век Америки постепенно ослабевает и уходит в прошлое. И пандемия обострила эти процессы", - заявил он.

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