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Политолог Юрий Светов
Фото из личного архива Юрия Светова

Почему США болезненно реагируют на кооперацию в борьбе с COVID-19 – эксперт

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200528/14236719/Pochemu-SShA-boleznenno-reagiruyut-na-kooperatsiyu-v-borbe-s-COVID-19--ekspert.html

Политолог, журналист Юрий Светов рассказал, почему США так тяжело воспринимают сотрудничество других стран в условиях пандемии.

Радио
Почему США болезненно реагируют на кооперацию в борьбе с COVID-19 – эксперт

Глава МИД РФ Сергей Ларов в статье для китайской газеты Global Times заявил о том, что пандемия стала своеобразной лакмусовой бумажкой, которая позволила выявить истинные цели некоторых государств.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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По его словам, ряд западных стран используют пандемию COVID-19 для того, чтобы наказать неугодные им правительства и оказывать давление на пострадавшие страны, запрещая им "обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация".

Политолог, журналист Юрий Светов поделился мнением, почему Запад во главе с США болезненно реагируют на то, что другие страны объединяют свои усилия в борьбе с COVID-19.

"США считают себя мировым лидером во всем, в чем только можно, а ситуация с коронавирусом показала, что, во всяком случае, в медицинском обслуживании населения есть серьезные просчеты. <...> Все это воспринимается очень болезненно, поэтому в этой ситуации объединять усилия им совершенно не хочется – у себя бы справиться. Поэтому такая болезненная реакция на случаи всех коопераций, которые происходят между разными странами", – отметил эксперт.

Светов подчеркнул, что Соединенные Штаты постоянно пытаются "уколоть" Россию, постоянно обсуждая статистику заболеваемости и смертности от вируса. Еще одной мишенью для американцев является Китай, на который Штаты хотят возложить вину за пандемию и который показал, как с ней можно справиться. 

"Корыстные мелкие сиюминутные интересы американской элиты не дают возможности им понять необходимость этого объединения и координации", – считает политолог. 

Если бы сейчас были отработаны методы координации усилий, они бы и в будущем были востребованы, однако этого, увы, нет, заключил Светов. 

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
пандемия, помощь, коронавирус, Россия, Запад



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