Эксперт о проекте "Безопасный туризм": главное — есть политическая воля

Член РГО, основатель путеводителя TopTripTip по всем регионам РФ и всем странам СНГ, руководитель Appreal Group Андрей Сулейков оценил преимущества и недостатки концепции выхода туристической отрасли Узбекистана из кризисной ситуации после карантина.

Радио Эксперт о проекте "Безопасный туризм": главное — есть политическая воля

Эксперт подчеркнул, что самой системы пока еще нет, однако уровень подготовки этой концепции показывает, что данным вопросом занимаются компетентные люди, что очень отрадно.

"Ситуация в Узбекистане такова, что проекты взлетают только те, которые имеют поддержку на самом высоком уровне. В данном случаев, эта новость демонстрирует наличие политической воли, что для абсолютно любой инициативы очень и очень плодотворно", — отметил эксперт.

По его словам, есть совершенно четко прописанная программа, и акцент в ней делается, прежде всего, на внутреннем туризме, потом идут ближние государства, а затем и все остальные страны.

Обусловлено это тем, что сначала правила посещения туристов (к примеру, определенные моменты, касающиеся нахождения в общественных местах) следует сначала опробовать и отработать на себе, а затем эту практику внедрить уже по отношению к гостям республики.

Сулейков также положительно оценил те меры поддержки, которую оказывает государство для того, чтобы поддержать развитие данной инициативы. Однако остается еще много вопросов по поводу того, как именно все реализовать с соблюдением всех карантинных ограничений.

Тем не менее, по словам эксперта, то, что президент Узбекистана уже поставил вопрос развития туризма на повестку дня, хотя пандемия еще не закончилась, уже о многом говорит.

"В том, что у первого лица государства туризм является приоритетной задачей, когда заморожена экономика и новая реальность только-только начинает проступать, и в этот момент появляется задача по стимулированию именно туристической отрасли — это очень отрадно", — заявил Сулейков.

По его мнению, туристическая сфера оказывает влияние на огромное количество факторов, связанных с государством, начиная с "настроения самих людей", заканчивая инвестиционной привлекательностью страны, которая очень важна для развития ее экономики.