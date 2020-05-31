20:16 31 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Это надолго

Как отдохнуть этим летом и надо ли учиться на каникулах

Радио
Получить короткую ссылку
755 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200531/14256307.html

Последние месяцы учебы стали стрессом и для детей, и для родителей. Уроки онлайн, тонны домашнего задания, без прогулок и уличных игр. И неопределенность. Впереди — такие же "непонятные" летние каникулы. Как ребенку прийти в себя?

Радио
Как отдохнуть этим летом и надо ли учиться на каникулах

Чем заняться, если отдохнуть негде? Наверстывать упущенное, нанимать репетиторов, брать летние задания или... расслабиться?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как провести с детьми это лето, которое, кажется, будет таким же непростым, как и весна.

Какой стресс пережили дети? Нужно ли им прийти в себя после онлайн-обучения? Как организовать их летний отдых, когда "ничего не понятно"? Нужно ли заниматься на каникулах учебой, которая вроде как пострадала на изоляции?

Об этом Настя и Лина спрашивают психолога, физиолога, главного научного сотрудника Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяну Безруких.

Слушайте подкасты РИА Новости.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Россияне возвращаются к прежней жизни — в городах начали ослаблять карантин
Запуск корабля Crew Dragon: лучшие кадры трансляции за 2,5 минуты
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: самые сложные регионы



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться