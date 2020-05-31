Как отдохнуть этим летом и надо ли учиться на каникулах

Последние месяцы учебы стали стрессом и для детей, и для родителей. Уроки онлайн, тонны домашнего задания, без прогулок и уличных игр. И неопределенность. Впереди — такие же "непонятные" летние каникулы. Как ребенку прийти в себя?

Радио Как отдохнуть этим летом и надо ли учиться на каникулах

Чем заняться, если отдохнуть негде? Наверстывать упущенное, нанимать репетиторов, брать летние задания или... расслабиться?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как провести с детьми это лето, которое, кажется, будет таким же непростым, как и весна.

Какой стресс пережили дети? Нужно ли им прийти в себя после онлайн-обучения? Как организовать их летний отдых, когда "ничего не понятно"? Нужно ли заниматься на каникулах учебой, которая вроде как пострадала на изоляции?

Об этом Настя и Лина спрашивают психолога, физиолога, главного научного сотрудника Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяну Безруких.

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