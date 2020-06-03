Светов: американские власти не справляются с волнениями в обществе

В США продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Российский политолог и журналист Юрий Светов прокомментировал новость о том, что в окрестности Вашингтона перебросили около 1,6 тысячи военнослужащих.

Радио Светов: американские власти не справляются с волнениями в обществе

Для власти использовать армию в таких случаях — в какой-то мере все равно что признать свою неспособность справиться с волнениями в обществе, считает политолог и журналист Юрий Светов.

"Одно дело, когда армию задействуют во время мощных стихийных бедствий, когда надо помогать, а здесь, когда ее обращают против своих избирателей, — это дело весьма сложное", — сказал Светов в эфире радио Sputnik.

Многие аналитики говорят о расколе американского общества, в том числе и по расовому признаку, отметил он. При этом в армии США очень много военнослужащих-афроамериканцев, и неизвестно, "как они себя поведут, будут ли выполнять приказы командования".

"По сообщениям СМИ, полицейские отказывались выполнять эти поручения. Во всяком случае, власти США сейчас демонстрирует всему миру, что справиться с протестами обычными методами они не могут", — отметил политолог.

Вместе с тем, по его мнению, определенная часть американцев поддержит решение властей задействовать армию в борьбе с беспорядками.

"Ибо смотреть на то, что происходит сейчас, во время погромов, — мало приятного. Страдают ведь реальные люди", — сказал Светов.

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