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Политолог Юрий Светов
Фото из личного архива Юрия Светова

Светов: американские власти не справляются с волнениями в обществе

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200603/14279556/Svetov-amerikanskie-vlasti-ne-spravlyayutsya-s-volneniyami-v-obschestve.html

В США продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Российский политолог и журналист Юрий Светов прокомментировал новость о том, что в окрестности Вашингтона перебросили около 1,6 тысячи военнослужащих.

Радио
Светов: американские власти не справляются с волнениями в обществе

Для власти использовать армию в таких случаях — в какой-то мере все равно что признать свою неспособность справиться с волнениями в обществе, считает политолог и журналист Юрий Светов.

"Одно дело, когда армию задействуют во время мощных стихийных бедствий, когда надо помогать, а здесь, когда ее обращают против своих избирателей, — это дело весьма сложное", — сказал Светов в эфире радио Sputnik

Многие аналитики говорят о расколе американского общества, в том числе и по расовому признаку, отметил он. При этом в армии США очень много военнослужащих-афроамериканцев, и неизвестно, "как они себя поведут, будут ли выполнять приказы командования".

© AP Photo / Mark J. Terrill
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"По сообщениям СМИ, полицейские отказывались выполнять эти поручения. Во всяком случае, власти США сейчас демонстрирует всему миру, что справиться с протестами обычными методами они не могут", — отметил политолог.

Вместе с тем, по его мнению, определенная часть американцев поддержит решение властей задействовать армию в борьбе с беспорядками.

"Ибо смотреть на то, что происходит сейчас, во время погромов, — мало приятного. Страдают ведь реальные люди", — сказал Светов.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
военные, Армия, Вашингтон, беспорядки, протесты, США



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