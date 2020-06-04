Маликов о возрождении Ташкентского кинофестиваля: кино не терпит изоляции

Ташкентский кинофестиваль имеет давнюю историю: в первый раз его провели еще в далеком 1968 году. Он был крупнейшим в мире форумом кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Но, к сожалению, в 1997-м его закрыли.
"Была поставлена задача возродить кинофестиваль. Чем мы и занимались. Подготовлена концепция, провели переговоры с руководством FIAPF (Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров; она занимается аккредитацией международных кинофестивалей. – Прим. ред.). Была сделана очень большая работа. Сейчас есть очень стройная дорожная карта, куда двигаться", – говорит режиссер.
Однако планам провести кинофестиваль уже осенью этого года или весной следующего помешал коронавирус. Но как только пандемия сойдет на нет, отмечает Рашидов, процесс по организации киносмотра продолжится.
Режиссер не был бы режиссером, если бы не снимал кино. И у Рашида Маликова уже есть задел на ближайшее будущее.
"Мои планы, как и у всех режиссеров, обычные. У меня готовы два сценария: один я сдал в "Узбеккино", а другой я, может быть, буду снимать по частным каналам", — поделился он.
Подробнее о работе над возрождением киносмотра в Ташкенте и его новой концепции слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.