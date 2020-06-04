Гривач: Узбекистан для "Лукойла" — важное направление, несмотря на локальные трудности

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает логичным и выгодным развитие сотрудничества российской нефтегазовой компании с Узбекистаном. Временные факторы на внешнем рынке вполне преодолимы в перспективе.

Радио Гривач: Узбекистан для "Лукойла" — стратегическое направление, несмотря на локальные трудности

"Лукойл" подписал с "Узбекнефтегазом" новый меморандум по сотрудничеству в проведении геологоразведочных работ и добыче нефти и газа в Узбекистане, сообщили в пресс-службе "Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани".

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что Узбекистан занимает серьезное место в стратегии "Лукойла" по развитию бизнеса за рубежом.

"На сегодня это один из крупнейших проектов с инвестициями в несколько миллиардов долларов, который обеспечивает значительную часть добычи углеводородов за пределами России", — сказал Гривач.

Направление остается привлекательным несмотря на то, что в первом квартале добыча газа в Узбекистане сократилась на фоне пандемии.

По словам эксперта, "Лукойл" испытывал некоторые проблемы в связи с тем, что РУз забирала часть газа для внутреннего рынка из-за падения добычи "Узбекнефтегаза", и это не соответствовало определенным финансовым условиям, которые были оговорены.

"Соответственно, накапливалась задолженность с узбекской стороны перед "Лукойлом". Но, вероятно, в рамках меморандума этот вопрос должен был быть снят", — сказал эксперт.

Он отметил, что "Лукойл" имеет инфраструктуру в регионе, потенциал наращивания поставок в направлении Китая. Кроме того, в самом Узбекистане добыча сокращается, местному населению нужна будет поддержка. Это потребует реформ, но вопросы постепенно будут решены, считает Гривач.

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