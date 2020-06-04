Гривач: Узбекистан для "Лукойла" — важное направление, несмотря на локальные трудности

"Лукойл" подписал с "Узбекнефтегазом" новый меморандум по сотрудничеству в проведении геологоразведочных работ и добыче нефти и газа в Узбекистане, сообщили в пресс-службе "Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани".
"На сегодня это один из крупнейших проектов с инвестициями в несколько миллиардов долларов, который обеспечивает значительную часть добычи углеводородов за пределами России", — сказал Гривач.
Направление остается привлекательным несмотря на то, что в первом квартале добыча газа в Узбекистане сократилась на фоне пандемии.
"Соответственно, накапливалась задолженность с узбекской стороны перед "Лукойлом". Но, вероятно, в рамках меморандума этот вопрос должен был быть снят", — сказал эксперт.
Он отметил, что "Лукойл" имеет инфраструктуру в регионе, потенциал наращивания поставок в направлении Китая. Кроме того, в самом Узбекистане добыча сокращается, местному населению нужна будет поддержка. Это потребует реформ, но вопросы постепенно будут решены, считает Гривач.
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