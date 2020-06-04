Абсолютно на руку экономике — эксперт об отмене акциза на ввоз авто в Узбекистан

Узбекистан с 1 августа отменит акциз на импорт в том числе легковых автомобилей, соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.
Член Совета при ГУ МВД России по Москве, вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин отметил, что сейчас данный акциз в стране составляет 30 процентов, и это очень много.
По его мнению, государство параллельно должно оказать существенную поддержку местному производству, поскольку давление, которое оно испытает, будет "чрезвычайно велико".
"Надеюсь, будет разработана профильная программа по его стимулированию, чтобы люди, которые там трудятся, не потеряли работу. Это главное. Но в целом такие отмены акцизов и пошлин стимулируют конкуренцию, они абсолютно на руку экономике", — заявил эксперт.
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