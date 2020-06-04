Кремлев: Игры стран СНГ позволят спортсменам восстановиться после карантина

Российский спортивный функционер, генеральный секретарь, член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, как спорт в постсоветских странах будет оживать после пандемии коронавируса и чем помогут в этом Игры СНГ.

Радио Кремлев: Игры стран СНГ - подготовительный старт для спортсменов

Игры стран СНГ, которые пройдут осенью 2020 года, позволят оживить спортивную жизнь после долго паузы, связанной с пандемией, полагает Умар Кремлев. По его словам, оживление в спорте позволит поддержать этот сегмент экономики.

"Если будут решены меры безопасности, то мы будем участвовать, и не только зрители, но и спортсмены будут соблюдать правила (противоэпидемические – ред.)", — сказал генсек Федерации бокса России.

Об участии в первых Игра стран СНГ заявляли Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.При этом оргкомитет соревнований вполне может расширить этот перечень за счет других сборных.

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