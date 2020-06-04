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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв на церемонии награждения призеров чемпионата мира по боксу AIBA среди женщин (13 октября 2019). Улан-Удэ
© Sputnik / Евгений Биятов

Кремлев: Игры стран СНГ позволят спортсменам восстановиться после карантина

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200604/14291343/Kremlev-Igry-stran-SNG-pozvolyat-sportsmenam-vosstanovitsya-posle-karantina.html

Российский спортивный функционер, генеральный секретарь, член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, как спорт в постсоветских странах будет оживать после пандемии коронавируса и чем помогут в этом Игры СНГ.

 

Радио
Кремлев: Игры стран СНГ - подготовительный старт для спортсменов
Игры стран СНГ, которые пройдут осенью 2020 года, позволят оживить спортивную жизнь после долго паузы, связанной с пандемией, полагает Умар Кремлев. По его словам, оживление в спорте позволит поддержать этот сегмент экономики.

 

"Если будут решены меры безопасности, то мы будем участвовать, и не только зрители, но и спортсмены будут соблюдать правила (противоэпидемические – ред.)", — сказал генсек Федерации бокса России.

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Игры стран СНГ: сохранение национальных видов спорта
Об участии в первых Игра стран СНГ заявляли Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.При этом оргкомитет соревнований вполне может расширить этот перечень за счет других сборных.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
турнир, Бокс, коронавирус, СНГ, спорт



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