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Захарова о массовых протестах в США: Вашингтону пора бы подойти к зеркалу

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200605/14293330/Zakharova-o-massovykh-protestakh-v-SShA-Vashingtonu-pora-by-podoyti-k-zerkalu.html

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала на брифинге события в США, где проходят протестные акции. По ее словам, назревшие в стране проблемы в очередной раз показали, что Вашингтону пора прекратить учить других и заняться своими делами.

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Захарова: аресты и задержания митингующих в США поставлены на поток

В Москве продолжают следить за развитием ситуации в США, где не стихают массовые протесты после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Протесты в США перекинулись на весь мир - видео
© Ruptly .
Как протесты в США перекинулись на весь мир - видео

По словам Марии Захаровой, уже вторую неделю там проходят массовые выступления против полицейского насилия и расовой дискриминации.

В течение вчерашнего дня волна демонстраций прокатилась по 27 штатам, в 200 населенных пунктах установлен комендантский час. Помимо полиции, задействовано 20 тысяч военнослужащих национальной гвардии США, отметила представитель российского МИД.

Против демонстрантов используется слезоточивый газ, другие спецсредства, на потом поставлены аресты, задержания. В ходе освещения митингов пострадали многие представители СМИ, в том числе и российские журналисты.

"Мы подробно комментировали эту ситуацию, делали заявление, делали представление США, направляли соответствующую ноту в Госдеп по линии нашего посольства в Вашингтоне. Мы исходим из того, что осуществляя мероприятия по пресечению мародерства, власти не должны нарушать права американцев на мирный протест", - отметила Захарова.

Фрагмент выступления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой слушайте в аудиозаписи.




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