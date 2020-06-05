Эксперт: "Стратегия США направлена на то, чтобы "ловить рыбку в мутной воде"

Дестабилизация огромного региона Ближнего и Среднего Востока, по словам доктора исторических наук Алексея Подберезкина, с точки зрения Госдепа, носит приоритетный и долгосрочный характер, и этому мешает Россия.

Радио Подберезкин о заявлениях госсекретаря по Ближнему Востоку

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер обрушился на Россию в выступлении на видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне. По его словам, Россия должна "убраться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль".

Директор центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал этот вызов представителя Госдепа. Он считает, что это многозначительное замечание, которое свидетельствует о том, что долгосрочная американская стратегия направлена на дестабилизацию режимов Ближнего и Среднего Востока, превращению стран региона в бурлящий котел, когда можно "ловить рыбку в мутной воде".

Дестабилизация этого огромного региона, по словам Подберезкина, с точки зрения Госдепа, носит приоритетный и долгосрочный характер, и этому мешает Россия.

В прошлом году, напомнил спикер, было совещание, на котором присутствовали руководители союзников США на Ближнем и Среднем Востоке, такие как Саудовской Аравии, Катар и другие. США сумели организовать широкую коалицию, в которую входят страны-члены НАТО, и ряд стран Ближнего Востока, которые поддерживают политику США. Коалиция насчитывает порядка 60 государств.

"Вместе с США она (коалиция) заинтересована в том, чтобы таким образом дестабилизировать ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке, чтобы это было им выгодно. И Россия в этом процессе им мешает, потому что без России, как оказывается, ситуация и в Ираке, и в Афганистане, и в Сирии, и в Йемене не очень-то решается. Но Россия еще, как ни странно, содействует стабилизации союзников США, таких как Королевство Саудовской Аравии, которое бы американцы тоже дестабилизировали с удовольствием, но пока до них еще дело не дошло", - подчеркнул Подберезкин.

Поэтому во всех отношениях - это долгосрочная стратегия США, Госдеп уже открыто об этом говорит, и надо понимать, что она и дальше будет развиваться, заключил спикер.