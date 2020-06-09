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Аркадий Брызгалин
© Foto : Alexey Napalkov

Эксперт: налоги для самозанятых должны быть символическими — иначе они уйдут в тень

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200609/14316058/Ekspert-nalogi-dlya-samozanyatykh-dolzhny-byt-simvolicheskimi--inache-oni-uydut-v-ten.html

Руководитель группы компаний "Налоги и финансовое право", юрист, налоговед Аркадий Брызгалин оценил введение QR-кодов для самозанятых в Узбекистане и рассказал, за счет чего можно вывести эту категорию налогоплательщиков из тени.

Радио
Эксперт: налоги для самозанятых должны быть символическими — иначе они уйдут в тень

В Узбекистане с 1 июля регистрация самозанятых будет осуществляется через специальное мобильное приложение либо персональный кабинет налогоплательщика. Им станут выдавать матричный штриховой код (QR-код).

QR-код
© Sputnik / Максим Блинов
Налоговые органы выдадут самозанятым гражданам QR-коды
Руководитель группы компаний "Налоги и финансовое право", юрист, налоговед Аркадий Брызгалин считает, что это нововведение упростит идентификацию самозанятых и обработку данных, однако глобально проблему в сфере не решит.

"Любой самозанятый решает вопрос самообеспечения, а не наполнения госбюджета. Он ни у кого ничего не просит, сам трудится, зарабатывает и частичку дохода отдает государству, — отметил Брызгалин. — Статус самозанятого нужен тем, кто хочет работать по безналичному расчету, получать деньги через банки".

При этом он подчеркнул: для самозанятых важны незначительный документооборот, минимум отчетности и взаимоотношений с налоговым органом, а также — чтобы налоги были небольшими.

Работа за компьютером
Pixabay / Christin Hume
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"Налоги самозанятых должны быть сугубо символическими, поскольку это не тот сектор, где генерируются большие бюджетные доходы. Иначе люди будут выбирать работу в тени, пусть и с риском. Поэтому власти, чтобы навести хоть какой-то порядок, стараются создать мягкий режим", — сказал юрист.

В России для получения юридического и налогового статуса самозанятого достаточно скачать приложение, отметил он.

"Самозанятые, работающие с физическими лицами, платят налог в размере четырех процентов от оборота, с юридическими — шесть процентов. Даже отчетность составлять не надо: она формируется автоматически программой, которая находится в налоговой инспекции. Не нужно платить страховые взносы, использовать контрольно-кассовую технику, потому что само приложение может сформировать фискальный чек", — отметил Брызгалин.

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