Эксперт: налоги для самозанятых должны быть символическими — иначе они уйдут в тень

В Узбекистане с 1 июля регистрация самозанятых будет осуществляется через специальное мобильное приложение либо персональный кабинет налогоплательщика. Им станут выдавать матричный штриховой код (QR-код).
"Любой самозанятый решает вопрос самообеспечения, а не наполнения госбюджета. Он ни у кого ничего не просит, сам трудится, зарабатывает и частичку дохода отдает государству, — отметил Брызгалин. — Статус самозанятого нужен тем, кто хочет работать по безналичному расчету, получать деньги через банки".
При этом он подчеркнул: для самозанятых важны незначительный документооборот, минимум отчетности и взаимоотношений с налоговым органом, а также — чтобы налоги были небольшими.
В России для получения юридического и налогового статуса самозанятого достаточно скачать приложение, отметил он.
"Самозанятые, работающие с физическими лицами, платят налог в размере четырех процентов от оборота, с юридическими — шесть процентов. Даже отчетность составлять не надо: она формируется автоматически программой, которая находится в налоговой инспекции. Не нужно платить страховые взносы, использовать контрольно-кассовую технику, потому что само приложение может сформировать фискальный чек", — отметил Брызгалин.
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