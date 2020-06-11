Политолог объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад в Москве

Москва не отправляла президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на парад Победы 24 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил это тем, что де-факто Украина не входит в состав СНГ и не заявляла о желании разделить радость праздника.
То, что Зеленский не получил приглашение, — неудивительно, заявил политолог Иван Мезюхо.
"К сожалению, Украина взяла курс на разрушение отношений внутри СНГ и поддержку радикалов и откровенных нацистских преступников. В своем недавнем интервью господин Зеленский оправдал преступника и коллаборациониста Бандеру, назвав его героем", — отметил Мезюхо.
По словам политолога, Зеленский, по сути, является продолжателем националистического курса своего предшественника Петра Порошенко, пишет Sputnik Южная Осетия.
При этом он выразил надежду, что в этой стране когда-нибудь все-таки возобладает разум.
"Украинский народ серьезно пострадал в годы Великой Отечественной войны и героически, как и другие народы Советского Союза, сражался с нацистами", — подчеркнул политолог.
Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.