Политолог объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад в Москве

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал решение Москвы не приглашать президента Украины на парад Победы.

Радио Почему Бибилова пригласили в Москву, а Зеленского — нет: ответ политолога

Москва не отправляла президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на парад Победы 24 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил это тем, что де-факто Украина не входит в состав СНГ и не заявляла о желании разделить радость праздника.

То, что Зеленский не получил приглашение, — неудивительно, заявил политолог Иван Мезюхо.

"К сожалению, Украина взяла курс на разрушение отношений внутри СНГ и поддержку радикалов и откровенных нацистских преступников. В своем недавнем интервью господин Зеленский оправдал преступника и коллаборациониста Бандеру, назвав его героем", — отметил Мезюхо.

По словам политолога, Зеленский, по сути, является продолжателем националистического курса своего предшественника Петра Порошенко, пишет Sputnik Южная Осетия.

"Увы, но на Украине День Победы превратили в день покаяния перед нацистскими преступниками и бандеровскими недобитками", — заявил Мезюхо.

При этом он выразил надежду, что в этой стране когда-нибудь все-таки возобладает разум.

"Украинский народ серьезно пострадал в годы Великой Отечественной войны и героически, как и другие народы Советского Союза, сражался с нацистами", — подчеркнул политолог.

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