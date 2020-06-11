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Политолог Иван Мезюхо
Instagram / ivan_mezyukho

Политолог объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад в Москве

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200611/14327347/Politolog-obyasnil-pochemu-Zelenskogo-ne-priglasili-na-parad-v-Moskve.html

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал решение Москвы не приглашать президента Украины на парад Победы.

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Москва не отправляла президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на парад Победы 24 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил это тем, что де-факто Украина не входит в состав СНГ и не заявляла о желании разделить радость праздника. 

То, что Зеленский не получил приглашение, — неудивительно, заявил политолог Иван Мезюхо.

"К сожалению, Украина взяла курс на разрушение отношений внутри СНГ и поддержку радикалов и откровенных нацистских преступников. В своем недавнем интервью господин Зеленский оправдал преступника и коллаборациониста Бандеру, назвав его героем", — отметил Мезюхо.

По словам политолога, Зеленский, по сути, является продолжателем националистического курса своего предшественника Петра Порошенко, пишет Sputnik Южная Осетия.

© Sputnik / Алексей Никольский
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"Увы, но на Украине День Победы превратили в день покаяния перед нацистскими преступниками и бандеровскими недобитками", — заявил Мезюхо.

При этом он выразил надежду, что в этой стране когда-нибудь все-таки возобладает разум. 

"Украинский народ серьезно пострадал в годы Великой Отечественной войны и героически, как и другие народы Советского Союза, сражался с нацистами", — подчеркнул политолог.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Москва, Парад Победы, политика, Владимир Зеленский, Россия, Украина



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