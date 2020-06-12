16:23 12 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Владимир Шустер
© Foto : Из личного архива Владимира Шустер

Шустер: Аральский регион привлекает нефтегазовых инвесторов

Радио
Получить короткую ссылку
64 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200612/14330826/Shuster-Aralskiy-region-privlekaet-neftegazovykh-investorov.html

Главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, почетный нефтяник РФ Владимир Шустер рассказал о перспективах развития региона Приаралья с точки зрения энергетической сферы.

Радио
Шустер: Аральский регион привлекает нефтегазовых инвесторов

Экологическая катастрофа Аральского моря превращается в выгодный энергетический проект Узбекистана, который заинтересовал в том числе российские нефтяные концерны. Обнаруженные запасы углеводороды на контрактном участке недр составляют 15 миллиардов кубометров природного газа и около миллиона тонн нефти, что подтверждает его продуктивность.

Нефтеразведка
© Sputnik / В. Белый
"Росгеология" подписала контракт на оказание услуг в Узбекистане
"Лукойл" и "Узбекнефтегаз" готовят в 2020-2022 годах анализ ресурсной базы акватории Аральского моря, а в 2022-2024 гг. планируют выбрать перспективные участки и проведут сейсморазведочные работы. Кроме того, Росгеология и "Узбекгеофизика" подписали договор на оказание геологических услуг, изучению перспектив нефтегазоносности акватории Аральского моря и прилегающей территории на основе анализа.

Главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, почетный нефтяник РФ Владимир Шустер отметил, что Аральский регион был, есть и остается перспективным.

"Экологическая катастрофа Аральского моря влияет на климат, жизнь населенных пунктов, сельское хозяйство и водные коммуникации. Поэтому я очень одобрительно отношусь к повышенному интересу к сложившейся там экологической ситуации. В ликвидацию последствий вредного воздействия на окружающую среду должны быть вложены огромные средства, а ими, как правило, обладают крупные нефтяные и нефтегазовые компании. Поэтому этот контакт должен очень положительно отразиться на жизни региона и на результатах поисково-разведочных работ", — сказал Шустер.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекгеофизика, Узбекнефтегаз, Лукойл, Узбекистан, Аральское море



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Репетиция парада: как готовятся к торжествам на Красной площади - фото
Истребители F-22 ВВС США сопроводили российские ТУ-95МС в нейтральных водах Тихого океана
Истребители США сопроводили российские Ту-95МС над нейтральными водами — видео
Проект кольцевой железной дороги в Ферганской долине
По Ферганской долине с ветерком: проект кольцевой железной дороги



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться