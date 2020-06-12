Шустер: Аральский регион привлекает нефтегазовых инвесторов

Главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, почетный нефтяник РФ Владимир Шустер рассказал о перспективах развития региона Приаралья с точки зрения энергетической сферы.

Радио Шустер: Аральский регион привлекает нефтегазовых инвесторов

Экологическая катастрофа Аральского моря превращается в выгодный энергетический проект Узбекистана, который заинтересовал в том числе российские нефтяные концерны. Обнаруженные запасы углеводороды на контрактном участке недр составляют 15 миллиардов кубометров природного газа и около миллиона тонн нефти, что подтверждает его продуктивность.

"Лукойл" и "Узбекнефтегаз" готовят в 2020-2022 годах анализ ресурсной базы акватории Аральского моря, а в 2022-2024 гг. планируют выбрать перспективные участки и проведут сейсморазведочные работы. Кроме того, Росгеология и "Узбекгеофизика" подписали договор на оказание геологических услуг, изучению перспектив нефтегазоносности акватории Аральского моря и прилегающей территории на основе анализа.

Главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, почетный нефтяник РФ Владимир Шустер отметил, что Аральский регион был, есть и остается перспективным.

"Экологическая катастрофа Аральского моря влияет на климат, жизнь населенных пунктов, сельское хозяйство и водные коммуникации. Поэтому я очень одобрительно отношусь к повышенному интересу к сложившейся там экологической ситуации. В ликвидацию последствий вредного воздействия на окружающую среду должны быть вложены огромные средства, а ими, как правило, обладают крупные нефтяные и нефтегазовые компании. Поэтому этот контакт должен очень положительно отразиться на жизни региона и на результатах поисково-разведочных работ", — сказал Шустер.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.